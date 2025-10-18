　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

3台男在泰國機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

▲被逮的3名台灣籍男子將動物綁在身上，企圖闖關出境。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國曼谷廊曼機場近日破獲了一起動物走私案，有3名台灣籍男子企圖攜帶52隻珍稀動物闖關出境，並走私回台販售，不過隨即被海關人員查獲，當場被逮，3人也立即被泰國警方移送法辦。

根據The Thaiger報導，泰國自然資源暨環境犯罪打擊局（NED）與野生動物查驗站、海關人員聯手，在廊曼機場攔截了53歲許男（音譯，HSU）、40歲洪男及36歲楊男等3名台籍男子。

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

執法人員在他們身上發現用絲襪和布條緊緊綁住的多種保育類動物，包括3隻刺龜、1隻印度星龜、1隻蛛網陸龜、32隻幼年星龜、2隻成年星龜、4隻大頭龜、2隻山龜以及7隻鱷魚蜥蜴。3名嫌犯分別將動物綁在腿部和腰間。

更令人髮指的是，為了避免動物在運送過程中發出聲音暴露行蹤，這些珍貴的野生動物全數遭到嫌犯注射鎮定劑。NED指揮官阿尼克少將痛批，「這些動物被包裹、麻醉並捆綁以逃避檢查，這種做法既殘忍又危險，嫌犯顯然完全不顧動物福利。」

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

事實上，這已非泰國首次查獲台人的動物走私案，泰國海關10月7日才剛逮捕一名54歲台籍男子，當時他企圖以相同手法走私2隻懶猴、1隻松鼠、3隻水獺及2隻刺龜出境。男子落網後，機場安檢力度隨即加強，才順利偵破這起後續案件。

在偵訊過程中，3名嫌犯坦承參與跨國野生動物走私集團的非法勾當。他們供稱每趟可獲得3萬泰銖（約新台幣2.8萬元）報酬，且已成功完成兩次類似的走私行動。根據《曼谷郵報》報導，這些動物是向泰籍供應商採購，預計運回台灣後轉售給異國寵物收藏家牟利。

泰國當局已依違反《野生動物保育法》等相關法律，指控3名嫌犯非法持有及意圖出口保育類物種等多項罪名。

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

▲▼3台男泰機場被捕！「52珍稀動物」用絲襪綁身上　走私價碼曝。（圖／ตำรวจสอบสวนกลาง）

10/17 全台詐欺最新數據

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

