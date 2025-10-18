　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸發布聯大第2758號決議新書　駁斥「僅處理中國代表權不涉台」是錯誤

▲▼ 聯合國大會第 2758 號決議檔案匯編》和《聯合國大會第 2758 號決議法理研究文集》兩本新書的發表會 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦首席法律顧問、法規局局長張萬明 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／武漢報導

「聯合國成立 80 週年：世界秩序、國際法與多邊主義的未來」國際學術研討會今（18日）在武漢舉行，開幕式後舉行《聯合國大會第 2758 號決議檔案匯編》和《聯合國大會第 2758 號決議法理研究文集》兩本新書的發表會，張萬明出席新書發表會並致辭，強調「2758號決議」源於一個中國原則，並以此為核心精神，權威性不容挑戰。外界刻意曲解2758號決議僅處理代表權、不涉台灣問題，「這完全罔顧事實、背離法理」。

《聯合國大會第 2758 號決議檔案匯編》和《聯合國大會第 2758 號決議法理研究文集》兩本新書的發表會，大陸國台辦首席法律顧問、法規局局長張萬明出席並發表致辭首先指出，1971年聯合國第2758號決議以76票贊成、35票反對、17票棄權、3票缺席的壓倒性多數通過，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位。

張萬明說，「這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利，是一切熱愛和平、主持正義國家的共同努力成果。」他並引用大陸國家主席習近平於2021年紀念大會上的講話，稱該決議是「國際公平正義的重要里程碑」。

張萬明在演講中指出，2758號決議的文字精準而明確，承認中華人民共和國政府的代表，是中國在聯合國組織的唯一合法代表。當時參與表決的各個國家都清楚，中國是指包含了長城內外、大江南北，也包括了台灣在內的全中國。

張萬明稱，決議文明確確認「中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織中的唯一合法代表」，各會員國在表決時皆清楚「中國」涵蓋長城內外、大江南北與台灣在內的全中國。他批評部分勢力至今仍「如同海妖般試圖以謬論迷惑世人」，刻意曲解2758號決議僅處理代表權、不涉台灣問題，「這完全罔顧事實、背離法理」。

▲▼ 聯合國大會第 2758 號決議檔案匯編》和《聯合國大會第 2758 號決議法理研究文集》兩本新書的發表會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 聯合國大會第 2758 號決議檔案匯編》和《聯合國大會第 2758 號決議法理研究文集》兩本新書的發表會 。（圖／記者任以芳攝）

他介紹兩本新書編纂背景時指出，為了堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章和原則為基礎的國際關係基本准則。「我們組織編寫了這兩本書，也就是這兩本書的背景和來源。 」

張萬明繼續介紹，《檔案彙編》以原始檔案還原歷史，詳細梳理聯合國討論中國代表權及台灣問題的全過程，「答案清晰顯示，2758號決議源於一個中國原則，並以此為核心精神」。而《法理文集》則從法律角度深入論證決議的法理依據，明確指出「早在聯合國成立前，台灣已是中國的一部分，這一事實經國際條約確認，並為包括美國在內的國際社會所公認」。

張萬明並引述美國總統杜魯門於1950年1月5日聲明，再次重申《開羅宣言》規定日本竊取的中國領土包括台灣應歸還中國，「這說明美方早已承認中國對台灣的主權」。他強調，2758號決議具有終局效力和普遍法律約束力，並在國際實踐中不斷得到鞏固。

張萬明介紹兩本新書的核心內容。聯合國大會第2758號決議檔案匯編是歷史的留聲機，詳盡梳理了聯合國討論中國代表權和台灣問題的檔案，答案清晰顯示，聯合國大會第2758號決議源起於一個中國原則，產生過程，遵循一個中國原則，充分反映鄭重確認了一個中國原則。決議文本沒有出現「台灣」字樣，恰恰更進一步證明「台灣問題」純屬中國內政。

張萬明說，製造「兩個中國」「一中一台』」「台灣自決」的錯誤提案，被聯合國大會所徹底否定。「歷史雄辯的說明，承認中華人民共和國就是要支持一個中國原則，就不能否認台灣是中國的一部分。 」

張萬明表示，54年來，聯合國秘書處法律事務辦公室多次出具明確法律意見，指出「台灣是中國的一部分，沒有任何形式的獨立地位或政府地位」。他並強調，聯合國各專門機構及183個與中國建交的國家，均以2758號決議為遵循，堅持一個中國原則，已成為國際社會的普遍共識與法律確信。

10/17 全台詐欺最新數據

外交部譴責中國聯大2758號決議立場文件　轟：創造犯台法理！

中國昨發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，聲稱該決議「乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，合法性不容挑戰。對此，外交部今（1日）予以最嚴厲的譴責，怒嗆該文件顛倒是非、誤導國際視聽，意圖為其改變台海現狀，為未來武力侵犯台灣創造法理基礎，轟聯合國秘書處長期屈從中國，錯誤詮釋聯大第2758號決議，打壓中華民國台灣的國際參與，意圖限縮各國自由選擇的權利。

