　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部譴責中國聯大2758號決議立場文件　轟：創造犯台法理！

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

中國昨發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，聲稱該決議「乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，合法性不容挑戰。對此，外交部今（1日）予以最嚴厲的譴責，怒嗆該文件顛倒是非、誤導國際視聽，意圖為其改變台海現狀，為未來武力侵犯台灣創造法理基礎，痛批聯合國秘書處長期屈從中國，錯誤詮釋聯大第2758號決議，打壓中華民國台灣的國際參與，意圖限縮各國自由選擇的權利，此舉不僅與《聯合國憲章》堅持的普遍性原則相互矛盾，更凸顯聯合國的偏頗與無能。

該文件共分為3部分，第一，聲稱聯合國大會第2758號決議「鄭重確認、充分體現一個中國原則」；第二，宣稱該決議表決的過程表明，「美國等一些國家阻撓國際社會堅持一個中國原則的日子一去不復返」；第三，號稱挑戰該決議「就是挑戰二戰後國際秩序和聯合國權威，開歷史倒車必遭失敗」。

對此，外交部予以最嚴厲的譴責。外交部指出，中國在上述文件中所稱聯大第2758號決議「確認並體現所謂『一個中國原則』」，並「從政治上、法律上及程序上徹底解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題」，是刻意誤導國際視聽，意圖為其改變台海現狀，為未來武力侵犯台灣創造法理基礎。

外交部強調，中華人民共和國未曾統治台灣，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，這不僅是現狀，也是國際社會公認的事實。只有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2,300萬人民。

外交部重申，中國惡意將聯大第2758號決議與其所謂「一中原則」掛勾，然而事實上該決議只決定「將蔣介石代表從其在聯合國及其相關組織中非法佔據的地位驅逐（Expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it.）」，全文未曾提及台灣，更從未就此認定台灣主權歸屬，當然也不可能聲明台灣是中華人民共和國的一部分，在法理上更未授權中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣及台灣人民，中國錯誤詮釋聯大2758號決議，用以論證國際已形成「一中原則」，不僅是顛倒是非、荒謬至極，更凸顯中國意圖破壞以規則為基礎的國際秩序。

外交部表示，聯大第2758號決議相關爭議應正確理解為，第一，聯大第2758號決議與台灣無關，該決議並未排除台灣參與聯合國體系及其他多邊論壇；第二，中國為孤立台灣而故意誤用聯大第2758號決議，並曲解他國政策，意圖限縮各國自由選擇的權利。其作為與《聯合國憲章》堅持的普遍性原則相互矛盾；第三，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更從未統治台灣，只有台灣經由民主程序所選出的政府才有權在聯合國體系及其他國際組織代表台灣。

外交部強調，二戰結束後，具國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茲坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

外交部指出，反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化的轉型，並在1996年完成首次總統直選，至此中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀，已是客觀的事實。

外交部進一步指出，此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制與主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

外交部強調，聯合國秘書處長期屈從中國，錯誤詮釋聯大第2758號決議，打壓中華民國台灣的國際參與，意圖限縮各國自由選擇的權利。此舉不僅與《聯合國憲章》堅持的普遍性原則相互矛盾，更凸顯聯合國的偏頗與無能。

外交部嚴正聲明，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國更無權在國際社會上代表台灣。針對中方近來大肆進行不實的「法律戰」，以強化其「台灣問題內政化」的論據，意圖改變區域現狀並合法化其侵略行徑，破壞和平穩定，台灣作為國際社會負責任的成員，除將持續維護現狀外，也鼓勵更多夥伴國家明確反制中方的不實論述，台灣將持續與理念相近國家密切合作，共同確保區域及台海的和平，以及印太地區的安全繁榮。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
424 1 1879 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了
金馬62完整入圍名單揭曉！　影帝后競爭激烈
21歲女被虎媽囚禁！活活餓死不敢逃原因曝
考照大變革！機車也要路考了　
快訊／台積電嘉義廠再傳工安　工人遭2萬伏高壓電擊
兄弟拚封王新莊門票完售　彩帶備妥5000條
被爆復合趙駿亞「閨蜜氣到決裂」　吳婉君發聲！
佛祖街砂石場闆娘失蹤第9天　好友憶她善舉
「麥德姆」颱風最快今晚生成！最新預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

要求侯友宜爭取輝達落腳新北　她喊：別怕蔣萬安！橫刀奪愛才是愛

眼花？國民黨圖卡「賴清德打臉民進黨」卻翻車　綠酸：繞不出造謠圈

「無論演習或救災，國軍都曬同顆太陽」 吳念真替花蓮救災溫暖獻聲

陸配哽咽求公道！　羅智強組「反綠迫害聯盟」聲援

王世堅：相信台南公平公正初選下　「陳亭妃一定會勝出」

外交部譴責中國聯大2758號決議立場文件　轟：創造犯台法理！

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

美國聯邦政府關門倒數　AIT臉書宣告：不會定期更新了

處置堰塞湖有疏失？行政院列時序駁指控　再籲一起幫助光復鄉

要求侯友宜爭取輝達落腳新北　她喊：別怕蔣萬安！橫刀奪愛才是愛

眼花？國民黨圖卡「賴清德打臉民進黨」卻翻車　綠酸：繞不出造謠圈

「無論演習或救災，國軍都曬同顆太陽」 吳念真替花蓮救災溫暖獻聲

陸配哽咽求公道！　羅智強組「反綠迫害聯盟」聲援

王世堅：相信台南公平公正初選下　「陳亭妃一定會勝出」

外交部譴責中國聯大2758號決議立場文件　轟：創造犯台法理！

民進黨選對會盤點22縣市潛在人選　拍板徵召區「遺珠條款」開放報名

第五期包租代管10月上路　婚育專案也納入

北市新增18萬坪A辦　傳統「黑鄉」去化最快

林心如期待小虎隊合體！提前報名當嘉賓遭拒　私下和蘇有朋對話曝光

同事借280萬不還　她撂黑幫大哥討債！欠債的被推倒撞頭險喪命

罹難者5萬、受災戶3萬　「現金超人」赴花蓮挨家挨戶發300萬善款

楊貴媚站台守護偏鄉長輩　品牌攜手食物銀行創「營養公益平台」

周思齊光復老家成重災區喊話「鏟子超人」注意安全　計畫募款修繕

完整名單／金馬62入圍名單揭曉！　《大濛》入圍11項、影帝后競爭激烈

郭靜純淡出6年「被藍心湄罵頭殼壞掉」！　鬆口回歸螢光幕時間點

當苗栗客家菜碰上台中在地酒　跨縣市合作打造米其林饗宴

【攜愛女衝災區】吊車大王放話：陪花蓮戰到最後一兵一卒

政治熱門新聞

揭賴清德民調止跌回升原因　沈富雄：國民黨給了2個救生圈

快訊／新北大巨蛋選址2選1！　「樹林、淡海」列優先評估

控「黃國昌搶先爆柯文哲上88會館」翻車！　鏡報澄清：誤認發文時間

快訊／記者竟是黃國昌狗仔集團成員　中央社提告謝幸恩

指揮層級拉高　行政院：季連成輪任花蓮前進協調所總協調官

直擊／拆公館圓環第二個上班日　機車族嗆「蔣不聽」

證實和菱傳媒合作　黃國昌：揭顏家105號碼頭弊案資料我提供

拆公館圓環塞車被罵爆　蔣萬安認：需2週適應

賴清德：對美採購100億美元農產品　包括牛肉、黃豆、小麥、玉米

花蓮縣府便當放到臭酸　鍾沛君：哪個災民餓死？

遠見民調／政治人物好感度出爐！　盧秀燕奪冠、賴清德跌最慘

黃國昌證實合作菱傳媒查「顏家105號碼頭案」　前總編輯駁：謊話連篇

台美晶片五五分　鄭麗君：沒談到也不會答應

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

更多熱門

相關新聞

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

林佳龍訪波蘭！中國氣炸嗆「唯恐世界不亂」　外交部：無權置喙

外交部長林佳龍近日出訪波蘭，並受邀「華沙安全論壇」並發表演說，成為首位在華沙公開演講的我國外長。引發中國外交部不滿，怒嗆賴清德當局頻繁打著各種幌子四處竄訪，唯恐世界不亂，險惡用心昭然若揭。對此，外交部發言人蕭光偉今（1日）回應，中國無權置喙，更無權干預其他國家的主權行為，恣意凸顯其霸權心態。

陸發布聯大2758號決議立場文件：不存在「兩個中國」、「一中一台」

陸發布聯大2758號決議立場文件：不存在「兩個中國」、「一中一台」

俄國電子簽停留期限延至30天　哈薩克開放預審制電子簽證

俄國電子簽停留期限延至30天　哈薩克開放預審制電子簽證

晶片反制奏效！外交部：和南非協商中　不尊重我主權通盤研議措施

晶片反制奏效！外交部：和南非協商中　不尊重我主權通盤研議措施

推觀光！　外交部邀業者組踩線團考察史瓦帝尼

推觀光！　外交部邀業者組踩線團考察史瓦帝尼

關鍵字：

外交部2758號決議聯大

讀者迴響

熱門新聞

即／北捷遭踹婦出事了！　超商鬧事被逮

獨／北捷怒踹婦人「是台大高材生」！學妹曝印象

台大教授曝「捷運婆婆」真實身分！

好多鏟子超人生病　「有人得橫紋肌溶解症在加護病房急救」

花蓮災區正妹本尊找到了！竟是「國際名模」

白髮婦北捷逼讓座遭踹飛　不敢報警原因曝

白髮婦逼讓坐同天被通緝　常在警所大談陰謀論

可能有新颱風！　變天時間曝

被指控手推車鎖倉庫　花蓮縣政府回應了

花蓮堰塞湖淹光復！外國人看救災驚嘆：只有台灣這樣

閨密氣到斷交　吳婉君痴戀趙駿亞出國遊

苦苓問年輕人：為何坐你沒資格坐的優先席

捷運婆婆挑釁遭男踹飛　律師提醒一件事

讓傅崐萁彎腰鏟土的是他們！H級女神被讚爆

總部湧10萬人潮　吊車大王：不敢再辦

更多

最夯影音

更多
趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」
無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

無畏嘲諷！吊車大王攜愛女直衝災區救援　喊話：戰到最後一兵一卒

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

富邦悍將投手老家毀了！舅媽「掃到半殘」依舊正向：不哭！不能一直哀愁

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

孫德榮為于朦朧超渡「他叫我爸爸」　收「愛徒託夢哭訴」嘆：活得太正直

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面