大陸 大陸焦點 特派現場

陸發布聯大2758號決議立場文件：不存在「兩個中國」、「一中一台」

▲▼ 紐約聯合國總部。（圖／路透）

▲紐約聯合國總部。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國在台協會（AIT）近日拋出「台灣地位未定」論，引發熱議。中共建政76周年前夕，大陸外交部發布「中方關於聯大第2758號決議的立場文件」，強調聯大決議徹底杜絕了製造「兩個中國」或「一中一台」的任何可能，並聲稱任何試圖挑戰該決議的行徑，是挑戰中國的主權和領土完整，也是挑戰二戰後國際秩序。

大陸外交部9月30日晚間發布前述立場文件，全文篇幅超過2500字。大陸外交部強調，該決議從政治上、法律上和程序上乾淨徹底地解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題。「它的合法性、有效性、權威性不容挑戰。」

「一個中國原則是聯大第2758號決議的前提和基礎，聯大第2758號決議則鄭重確認、充分體現了一個中國原則」，大陸外交部稱，決議明確了世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表包括台灣在內全中國的唯一合法代表，不存在「兩個中國」、「一中一台」。

對於1949年中共建政一事，大陸外交部聲稱，「這屬於一國內部新政權取代舊政權，中國的主權和固有領土疆域並未由此而改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權，也理所應當地在國際關係中代表全中國，包括享有和行使中國在聯合國的一切權利」。

▲▼ 大陸外交部、中國海關、北京 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸外交部。（圖／記者任以芳攝）

大陸外交部聲稱，1949年「國民黨統治集團」退踞台灣後，雖然繼續使用「中華民國」和「中華民國政府」的名稱，但這時的「中華民國」、「中華民國政府」與1945年簽署《聯合國憲章》時的「中華民國」、「中華民國政府」存在本質區別，「它早已完全無權代表中國行使國家主權，無權繼續在聯合國代表中國」。

大陸外交部稱，任何試圖挑戰聯大第2758號決議的行徑，不僅是在挑戰中國的主權和領土完整，也是在挑戰聯合國權威，挑戰二戰後國際秩序，公然開歷史倒車。

「美國等一些國家歪曲挑戰聯大第2758號決議，翻炒所謂『台灣地位未定』的謊言謬論，進而為台灣謀求『國際空間』鋪路」，大陸外交部聲稱，這是對國家主權平等、不干涉內政等國際關係基本準則的踐踏。

大陸外交部稱，台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決；盡管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也決不允許分割，台灣是中國領土一部分的地位從未改變也決不允許改變。

陸發布聯大2758號決議立場文件：不存在「兩個中國」、「一中一台」

