地方 地方焦點

AI科技執法無死角　屏警嚴打偽造車牌警告不法之徒

▲屏警導入AI辨識系統打擊偽牌不法。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏警導入AI辨識系統打擊偽牌不法。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局運用「智慧警勤輔助系統」加強交通執法，自今年1月至9月底已查獲號牌違規123件，其中20件涉嫌偽造、變造車牌，依法移送偵辦。警方指出，該AI系統能精準辨識車牌、掌握死角區域，有效提升查緝效能。警告不肖之徒切勿心存僥倖，以身試法，違者將面臨刑責。

▲屏警導入AI辨識系統打擊偽牌不法。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏警導入AI辨識系統打擊偽牌不法。（圖／記者陳崑福翻攝）

為強化交通執法效能、遏止偽（變）造車牌等不法行為，屏東縣政府警察局積極導入「智慧警勤輔助系統」，運用人工智慧（AI）車牌辨識技術，全面提升巡邏查緝與案件偵辦能量。該系統不僅能即時比對車牌資料，更可深入過往監控難以涵蓋之死角區域，如巷弄與停車場，有效擴大巡邏範圍，落實「情境管理」與「精準執法」理念。

為確保新系統能有效落地並發揮最大效益，警察局交通隊特別編組專案小組，深入各分局進行實地操作與教學輔導，從系統使用、情境演練到違規查處流程，全程提供一對一指導，協助第一線同仁從熟悉操作邁向靈活應用，使科技真正成為實務執法的堅強後盾。

自今年1月起至9月底止，警察局運用智慧警勤輔助系統，已查獲各類號牌違規案件共計123件，其中依刑法第212條與第216條「偽造特種公文書罪」移送偵辦達20件。這些成果不僅反映科技系統在實務應用上的成效，也彰顯警方打擊不法、守護公共安全的堅定決心。

警察局提醒民眾，使用偽造或變造車牌，將面臨嚴重法律責任，不僅觸犯刑法，更易涉及其他交通事故或刑案隱匿行跡，對社會安全構成潛在威脅。民眾如因故變更車籍資料或遺失號牌，應依規定至監理機關辦理補發，切勿心存僥倖，以身試法。

警察局強調，導入科技不只是強化取締效能，更重要的是提升整體執法品質與社會信任度。透過持續推動系統應用與員警專業訓練，不僅提升現場反應與決策能力，更讓「執法有溫度、服務有感受」成為警政工作的重要核心。

局長甘炎民表示：「AI 是科技的利器，但真正關鍵的，仍是前線同仁的專業判斷與人性關懷。這套系統不僅提升查緝違法的效率，更讓同仁能在複雜情境中做出更精準的執法決策，進一步強化『屏安護民』的使命。我們將持續善用科技輔助、強化訓練推動，讓警察真正成為民眾安心信賴的守護者。」

10/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

