大阪梅田地下街驚傳砍人！44歲女「背後偷襲再補刀」　男倒血泊

記者王佩翊／編譯

日本一名50多歲男子17日下午在大阪梅田的商業大樓內，遭44歲女性友人持刀砍傷，背部及胸部受傷，目前仍在醫院搶救中。警方接獲報案後立即趕抵現場，並且依殺人未遂嫌疑當場逮捕女嫌，而她則對犯行供認不諱。

根據MBS NEWS報導，這起攻擊案件發生在大阪市北區小松原町一棟商業大樓地下2樓美食街通往吸菸區的通道。警方17日下午1時30分左右接獲大樓保全通報稱，「地下2樓通道有人遭刃器攻擊。」

警方趕往現場後，隨即將遭砍的50多歲男子送往醫院治療，所幸救護人員趕抵現場時，50多歲的受害男性意識清醒，而背部及胸部均有明顯刀傷。

根據調查，44歲女嫌犯原本在被害男子身後，事發時突然衝上前去，從背後往男子身上砍。女嫌先是使用一把全長33公分、刀刃長度約12公分的水果刀直接刺向對方背部，當受傷男子轉身面對攻擊者時，她又再度出手，朝其胸部刺下第二刀。

據了解，女嫌犯與被害人並非陌生人，兩人案發前就認識，目前還無法確定犯案動機，仍待進一步釐清，警方接下來將調查詳細事發過程與整體案件細節。

由於現場位於東梅田車站附近的商店街，該大樓地下與梅田地下街直接連通，一名經過現場的女性表示，「廁所前的通道滿地是血，有一名男子倒臥地上，一看就是發生案件。」