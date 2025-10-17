　
社會 社會焦點 保障人權

性感女沒錢付車資！真實身分曝光眾人驚呆　腳銬勾破黑絲畫面曝

記者陸運陞、潘鳳威／新北報導

淡水警方昨(16)日清晨接獲計程車司機報案，稱一名女子無力支付車費，請求員警到場協助。警方趕抵現場時，該女子謊報身分並出示他人證件企圖矇混。然而，經警方指紋比對後，發現「她」竟是遭宜蘭地檢署通緝、潛逃6年的男性通緝犯，當場將他逮捕歸案。

▲▼ 楊姓男子因遭通緝長期男扮女裝，昨日因搭車付不出車資遭逮 。（圖／記者潘鳳威攝）

▲ 楊姓男子因遭通緝長期男扮女裝，昨日搭車付不出車資遭逮 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼ 楊姓男子因遭通緝長期男扮女裝，昨日因搭車付不出車資遭逮 。（圖／記者潘鳳威攝）

昨日清晨6時許，淡水警方接獲一名計程車司機報案。司機表示，他在淡金路三段某社區前載送一名女乘客下車後，對方聲稱因身上沒錢，要上樓取錢支付735元車資。司機擔心他一去不回，於是報警求助。

員警趕抵現場後，發現該名女乘客身穿黑色性感絲襪、語氣柔細。然而，當警方要求查驗身分時，她竟謊報資料，甚至拿出一張自稱是「老公」的身分證件企圖矇混過關。員警察覺有異持續追問，只見她神情慌張、支吾其詞，期間又以打電話找親友金援、上樓取錢為由拖延時間，前後耗費近40分鐘。

在警方耗盡最後耐心，確認她無力支付車資後，依詐欺罪現行犯將其逮捕。帶回派出所拘留時，女子身穿的絲襪還不小心被警方的腳銬勾破，不過她始終拒絕透露真實身分。經指紋比對後，警方當場傻眼，這名看似女子的乘客，竟是因公共危險與詐欺案件遭宜蘭地檢署通緝、潛逃6年的33歲楊姓男子，且公共危險案部分已遭判刑5個月。警方訊後依法將其解送宜蘭地檢署偵辦。

淡水警分局表示，楊嫌昨日從西門町的第三性酒吧下班坐計程車回家遭逮。楊為了躲避警方追緝，不惜男扮女裝，偽裝身分長年在雙北市潛逃，試圖混淆視線，但最終仍難逃法網。警方呼籲，民眾若接獲司法或檢警單位通知，應依時出庭配合調查，以免因未到案而遭發布通緝，影響自身權益。

▲▼ 楊姓男子因遭通緝長期男扮女裝，昨日因搭車付不出車資遭逮 。（圖／記者潘鳳威攝）

▲ 楊姓男子的黑色絲襪在拘留時不慎被警方腳銬勾破 。（圖／記者陸運陞翻攝）

10/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

