阿嬤被騙1000萬！身邊親友「詐騙最高金額是多少」答案頭皮發麻

▲原PO忽得知友人被詐騙400萬，感到十分心疼。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友透露，朋友做著平凡工作，卻在去年遭詐騙超過400萬，讓原PO體會到詐騙無處不在、防不勝防。貼文引發討論，網友也分享身邊被詐金額紀錄，包括單親媽媽買近800萬新房，遇到詐騙一夕間沒了；78歲屋主被騙走4800萬大安區房子；還有阿嬤被詐騙1000萬等。

一名網友在Threads發文詢問，「大家身邊有人被詐騙嗎？被騙金額最高是多少？」他會提出這個問題，是因為一位友人雖然只做著簡單的工作，卻在去年慘遭詐騙，損失超過400萬元。原PO難以相信如此龐大的詐騙金額，同時也為友人的遭遇感到揪心。

文章一出，不少網友曝真實案例，「弟弟同事是一位帶著兩個小孩的單親媽媽，好不容易買到一間房子，快800萬元，遇到詐騙集團直接沒了...唉」、「朋友阿嬤被詐1000萬」、「學生被騙2000萬，他拿爸爸留給他高鐵徵收的房子去貸款，結果是騙局一場，找不到公司」、「屋主78歲阿姨被詐騙集團扛走4800萬大安區房子，今年6月的事」、「朋友被愛情詐騙40幾萬美金」、「同事媽媽在銀行上班，被騙保守估計200萬」。

事實上，「165打詐儀錶板」每天都會更新詐騙財損金額，以昨（16日）來說，受理數為579件、財損金額為2億7108萬6000元；統計9月詐騙案超過1.4萬件、財損破67億。常見詐騙手法部分，包括網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、色情應召詐騙等。

對此，「165打詐儀錶板」不斷呼籲，投資任何商品，請循合法管道、勿聽信網路上陌生人，才有保證，投資前應向金融監督管理委員會查明為合法業者，再行決定，切記要對陌生人保持警覺，有詐騙疑問，務必先撥打165專線。