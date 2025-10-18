　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4大凶星逆行「恐衰到明年5月」　命理師示警：小人有點多

4大凶星逆行「恐衰到明年5月」！　命理師示警「小人有點多」：小心引火上身

▲邱彥龍提醒，今年下半年起「4大凶星」逆行，可能會一路衰到明年。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

上週三（10月8日）是秋天第5個節氣「寒露」，意味著進入深秋，天氣也逐漸轉涼。國際天星命理風水專家邱彥龍就示警，今年（2025年）下半年起，「4大凶星」土星、冥王星、海王星、天王星逆行，可能會一路衰到明年（2026年）5月才有好轉。

邱彥龍表示，今年下旬「4大凶星」土星、冥王星、海王星、天王星逆行，是舊世界的最後一次收尾，過往沒有處理完的問題，將在最後4個月了結，而對某些人來說，這是重生的轉機，但對某些人而言則是毀滅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱彥龍說，自今年10月8日到明年5月15日止，天王星在危險路徑遊走，人們容易過於叛逆、行為脫軌、狂妄自大、自我中心、好戰好強，也可能發生口角、肢體衝突。此外，在金錢、價值觀、人與人溝通等方面將有考驗，其實沒有對錯問題，只是視角不同而已，但是大環境充斥無法無天的狀況，變態特別多；感情方面應小心恐怖情人，別被自身情緒綁架。

邱彥龍指出，「寒露」節氣從10月8日持續到23日，將是增長智慧的好時機，受到木星影響，在家庭關係、自身安全感、情緒出口等等都會有大大提升，建議可以前往國外、遠地旅行，或參加宗教活動、學習新知，都能有不錯的收穫。

邱彥龍提到，這段時間逢冥王星刑水星，小人會有點多，切勿對人言語恐嚇或道人是非，容易引火上身，招來官司或禍凶；大環境方面，恐怕會出現資安、國安問題，有資料外洩或毀損、被滲透的可能，金融隱私、反詐騙議題將更受到關注，某特定人士或團體會可能被爆料或受調查，許多規定會變得比以往更嚴格。

延伸閱讀
雲林國小到高中今起「連放10天假」！網友羨慕：機場會擠爆
粗心爸忙著看A片！2歲女童被留在「43°C」車內活活熱死　如今面臨謀殺指控
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海
楊振寧逝世　晚年祖孫戀「82歲娶28歲」
安心亞突曬「阿Ken摸肚閃照」網暴動：懷孕了嗎？
快訊／45歲藤岡靛宣布離婚！
金鐘戲劇頒獎禮5看點！楊謹華3戰柯佳嬿…《影后》網內互打
快訊／中信兄弟打線出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

長榮空服員病逝未被通報不適　民航局下令落實、檢討請假機制

飯店將不給「包裝水」全炸了！苦主曾被環保瓶臭吐：一聞飆淚

吵架翻舊帳　媽怒掏「25年養育收據」按計算機算帳！女兒看傻

台中新光三越周年慶登場　日本展擠爆…粉絲為5大動漫IP瘋了

三合一經營模式遭卡關！彩券行淪提款機　運彩公會籲鬆綁貸款

4大凶星逆行「恐衰到明年5月」　命理師示警：小人有點多

財運爆發的5大前兆！「常撿到錢、幫動物脫困」都可能升官發財

快訊／15:31花蓮縣近海規模4.5地震　最大震度3級

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了：很佩服奇美

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

長榮空服員病逝未被通報不適　民航局下令落實、檢討請假機制

飯店將不給「包裝水」全炸了！苦主曾被環保瓶臭吐：一聞飆淚

吵架翻舊帳　媽怒掏「25年養育收據」按計算機算帳！女兒看傻

台中新光三越周年慶登場　日本展擠爆…粉絲為5大動漫IP瘋了

三合一經營模式遭卡關！彩券行淪提款機　運彩公會籲鬆綁貸款

4大凶星逆行「恐衰到明年5月」　命理師示警：小人有點多

財運爆發的5大前兆！「常撿到錢、幫動物脫困」都可能升官發財

快訊／15:31花蓮縣近海規模4.5地震　最大震度3級

微波食物有毒？ 中醫師揭真正風險來源：2地雷才是關鍵

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」給跪了：很佩服奇美

母遺物發現超浪漫求婚情書　女兒看完驚覺「不是爸爸寫的」

長榮空服員病逝未被通報不適　民航局下令落實、檢討請假機制

肉次方高雄夢時代店10/29試營運　兩人同行憑LINE票券享85折

國民黨主席選舉北市投票率不到4成　黃呂錦茹低調現身投票

客機起飛11秒「時速482km」急墜！　差60公尺撞進地中海

台積電居首！2025最值得信賴公司　台廠「科技硬體業」14家上榜

悍將感恩會／笑聲連連！新秀變裝嗨翻新莊　江庭毅領口太低怕走光

飯店將不給「包裝水」全炸了！苦主曾被環保瓶臭吐：一聞飆淚

吵架翻舊帳　媽怒掏「25年養育收據」按計算機算帳！女兒看傻

還差18具！哈瑪斯幹部爆「人質屍體還埋在瓦礫下」　1原因挖不出來

Jessi久違現身「戒菸1年了」　曝變化：招牌菸嗓消失

生活熱門新聞

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

免費洗頭「30位鏟子超人」預約狂放鳥！損失慘重

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

快訊／10:04台灣東部海域規模5.3「極淺層地震」　最大震度3級

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆

出門前檢查過！她「1穿搭」大走光

H級辣模公審前夫　PO半裸照：你們有信心追我了

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

埃及展沒木乃伊！內行搖頭「超重量級」跪了

帶日社長逛夜市！短短60m他秒揪觀光問題

更多熱門

相關新聞

4星座迎來親密關係轉型期！

4星座迎來親密關係轉型期！

塔羅牌老師艾菲爾指出，當象徵「愛與和諧」的金星，與代表「轉化、深度和潛意識」的冥王星形成120度的和諧相位，人們的親密關係往往會迎來一股強大且正向的轉型力量。這股能量能鼓勵我們超越表面的連結，去探索愛情的深層意義與潛在的魅力。

10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

12星座迎中秋！未來一周運勢曝

12星座迎中秋！未來一周運勢曝

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

12星座10月運勢！雙魚感情運爆發

12星座10月運勢！雙魚感情運爆發

關鍵字：

天象預警命理預言深秋

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

小S「現身餐廳慶功」私下狀態全被拍

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

輸給小S！陳漢典半夜「真實反應全被截圖」

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

燕子口堰塞湖水位上升　靳珩淹成「水底隧道」

日簽證恐漲9倍！台灣免簽還是「要付入境費」

39歲高橋智子車禍身亡！　騎自行車凌晨遭撞

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面