4大凶星逆行「恐衰到明年5月」　命理師示警：小人有點多

▲邱彥龍提醒，今年下半年起「4大凶星」逆行，可能會一路衰到明年。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

上週三（10月8日）是秋天第5個節氣「寒露」，意味著進入深秋，天氣也逐漸轉涼。國際天星命理風水專家邱彥龍就示警，今年（2025年）下半年起，「4大凶星」土星、冥王星、海王星、天王星逆行，可能會一路衰到明年（2026年）5月才有好轉。

邱彥龍表示，今年下旬「4大凶星」土星、冥王星、海王星、天王星逆行，是舊世界的最後一次收尾，過往沒有處理完的問題，將在最後4個月了結，而對某些人來說，這是重生的轉機，但對某些人而言則是毀滅。

邱彥龍說，自今年10月8日到明年5月15日止，天王星在危險路徑遊走，人們容易過於叛逆、行為脫軌、狂妄自大、自我中心、好戰好強，也可能發生口角、肢體衝突。此外，在金錢、價值觀、人與人溝通等方面將有考驗，其實沒有對錯問題，只是視角不同而已，但是大環境充斥無法無天的狀況，變態特別多；感情方面應小心恐怖情人，別被自身情緒綁架。

邱彥龍指出，「寒露」節氣從10月8日持續到23日，將是增長智慧的好時機，受到木星影響，在家庭關係、自身安全感、情緒出口等等都會有大大提升，建議可以前往國外、遠地旅行，或參加宗教活動、學習新知，都能有不錯的收穫。

邱彥龍提到，這段時間逢冥王星刑水星，小人會有點多，切勿對人言語恐嚇或道人是非，容易引火上身，招來官司或禍凶；大環境方面，恐怕會出現資安、國安問題，有資料外洩或毀損、被滲透的可能，金融隱私、反詐騙議題將更受到關注，某特定人士或團體會可能被爆料或受調查，許多規定會變得比以往更嚴格。

