迎中秋未來一周運勢　上升巨蟹當心職場壓力、雙魚留意財務

清水孟星座塔羅牌篠安老師分享未來一周星座運勢，提醒民眾注意須知。（示意圖／Pixabay）

▲清水孟星座塔羅牌篠安老師分享未來一周星座運勢，提醒民眾注意須知。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

清水孟星座塔羅牌篠安老師在臉書發文表示，本周的星象充滿轉折，其中10月6日迎來中秋佳節，但遇上牡羊滿月，民眾情緒能量被放大，是釋放壓力、整理關係的重要時刻；同時水星進入天蠍座，帶來深度思考與直覺敏銳，可用更真誠的方式交流。篠安老師提醒，上升星座在巨蟹座的民眾，工作上的成果或壓力浮現；上升星座在雙魚座的人則要調整收支或面對資源問題。

一、牡羊座

牡羊座本周的牡羊座滿月落在牡羊座的命宮，情緒容易被放大，對人際或感情議題有種「必須表態」的感覺，雖然有壓力，但也是釋放不安與重整自我的好時機。牡羊座在中秋節適合與家人分享心意，找回溫暖的支持力量。

二、金牛座

金牛座本周非常適合靜心，牡羊座滿月讓你意識到內心的壓力來源，可能是長久以來隱忍的疲憊，隨著水星入天蠍帶來合作、關係中的深度交流。金牛座在中秋節不妨放鬆，好好吃月餅，享受單純的甜。

三、雙子座

雙子座本周因朋友或社團帶來新的啟發，加上牡羊座滿月照亮人脈圈，可能有人事上的決定要做，隨著水星進天蠍，在工作或健康上要更細心。雙子座在中秋聚會中能得到靈感，注意別太操心瑣事。

四、巨蟹座

巨蟹座本周因牡羊座滿月觸動事業領域，可能有工作上的成果或壓力浮現，需要在家庭與職場之間找到平衡，隨著水星進天蠍，帶來創意與戀愛話題。巨蟹座在中秋團圓時，家人的陪伴能幫助充電。

五、獅子座

獅子座本周的牡羊滿月激發冒險與學習欲望，可能想嘗試新方向或重新規劃遠程計畫，隨著水星進天蠍，家庭或房產議題浮現。獅子座在中秋節很適合陪伴家人談心，讓心安定下來。

六、處女座

處女座本周的財務或資源分配是焦點，牡羊座滿月預示調整收支或面對合作的現實，隨著水星進天蠍後，溝通更犀利，適合整理資料與簽約。處女座在中秋月光下，適合反思自己真正的安全感來源。

七、天秤座

天秤座本周的牡羊座滿月落在伴侶領域，在人際或親密關係中需要做出抉擇，可能帶來情感上的拉扯，但也有助於釐清真心，隨著水星進天蠍，會更在意金錢與價值觀。天秤做在中秋節適合表達感謝與關懷。

八、天蠍座

天蠍座本周的水星進入命宮，思路會更敏銳，適合做深度計畫，牡羊座滿月提醒要留意健康與工作細節，別忽略休息。天蠍座在中秋節適合放慢腳步，和親友共享月光，讓心重新回到平衡狀態。

九、射手座

射手座本周的牡羊座滿月落在戀愛與創意領域，情感或孩子相關的事情可能有明朗化的發展，隨著水星入天蠍，提醒要整理內心秘密，避免衝動表態。射手座在中秋節適合陪伴摯愛，感受單純的幸福。

十、摩羯座

摩羯座本周的家庭與事業的拉扯在這週達到高點，牡羊座滿月讓家中事務需要你重視，隨著水星進天蠍後，人脈、團隊的交流活絡。摩羯座在中秋節不妨與家人共度，團圓的能量能讓心情更安定。

十一、水瓶座

水瓶座本周的牡羊座滿月帶來學習、出行或考試相關的壓力，需要面對資訊爆量的狀況，隨著水星進天蠍後，事業上的細節與責任感加重。水瓶座在中秋團聚時，適合與長輩交流，會有啟發。

十二、雙魚座

雙魚座本周的財務議題成為焦點，牡羊座滿月提醒要調整收支或面對資源問題，隨著水星入天蠍，帶來與海外、進修或法律相關的訊息。雙魚座在中秋節須注意，真正的富足來自心靈安定。

◎民俗說法，僅供參考。  

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

