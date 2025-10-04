　
10月還有災禍？命理師警告「這天前後」：台灣難以倖免

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災民在志工國軍的全力投入下，展開災後清理重建的工作。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

命理師李靜唯近日發文指出，走過九月那令人錯愕與心悸的死亡震盪後，十月起至年底，世界將進入「靈魂試煉」般的關鍵轉折期。她以星象角度分析，木星進入巨蟹座入廟、太陽卻在天秤座落陷，一盛一衰構築出劇烈的二元對立，也揭示命運深遠的業力軌跡。

李靜唯指出，10月3日水星進入天秤座並與火星會合，理性與衝突的能量將同時爆發，特別是在10月20日前後，天災人禍、交通事故與資訊安全危機都須格外警覺。她提醒，這段期間媒體訊息恐出現極端撕裂，甚至可能引爆司法清算浪潮，「台灣也難以倖免。」

她同時點出，10月4日金星與計都在獅子座「完全合相」，並與月亮羅喉對沖，象徵領導與女性能量的碰撞。「對檯面上的女性公眾人物而言，這是極具考驗的時刻，恐面臨名譽受損、權力流失或情感創傷。」

至於國慶日的10月10日，金星過境處女座與太陽同宮、對沖逆行土星，李靜唯認為，這將引發政府或領導人介入財經議題的契機，包括稅制改革、金融政策調整等，「但同時也會面臨群眾壓力與政治掣肘，導致政策推行受阻。」她也提到，近期花蓮馬太鞍堰塞湖潰壩災情，提醒民眾防範疫病傳染與災後健康風險。

李靜唯特別指出，10月18日前後是「命運之輪的分水嶺」。太陽進入天秤座與水星火星同宮，象徵領導權威的動搖與民怨的高漲，「政府聲望恐再度下挫，甚至出現令人震驚的醜聞。」她直言，近期于朦朧的死亡事件，也隱約反映出社會情緒的極端與對權力的不信任。

不過，她也強調，黑暗過後自有光明。10月18日至12月初，木星將短暫進入巨蟹座零度，展現最強的守護與覺醒能量，「木星象徵繁榮與慈悲，巨蟹則代表家庭與安全感，這股力量有望促使政府提出民生與房地產利多政策，也讓國際金融市場逐漸回穩。」

李靜唯最後寫道，木星的飛躍象徵精神與道德的提升，而太陽的落陷提醒權威與自我的脆弱。她呼籲大眾在變動的局勢中保持覺知與善意，「真正的力量，來自於內在的智慧與慈悲，而非外在的權力與光環。」

●民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

