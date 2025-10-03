中秋節為極陰日　專家點名「4生肖」5點後要躲月防煞

▲中秋節將至。（示意圖／Pexels）

10月6日中秋佳節將至，民眾紛紛計畫賞月、烤肉，不過命理專家清水孟星座塔羅小孟老師提醒，中秋節在傳統命理中屬於「極陰日」，有4特定生肖者應提高警覺，避免過度曝露於月光下，尤其在傍晚5點以後，建議格外小心，較容易出現身體不適或沖犯到煞氣。

小孟老師解釋，古人認為月亮是「陰」，因此月亮越大代表陰氣越重，中秋當晚的月亮為全年最圓、最亮、也最接近地球的時刻，因此被稱為「極陰日」。他特別點名四大生肖蛇、猴、豬與虎，在此期間容易受到陰煞影響，應注意避月並減少夜間戶外活動。

生肖蛇

屬蛇的人因今年犯太歲，易受到月光影響「財帛宮」，賞月過久可能導致頭暈、判斷力降低，進而造成衝動消費或做出錯誤決策，因此建議晚上5點後盡量待在室內「躲月」。

生肖猴

屬猴的人則需注意健康與思緒狀態，若長時間賞月可能出現精神混亂、做決策出錯等情況。小孟老師建議，如無法避免外出，可隨身攜帶紅包辟邪，並避免在此期間簽署合約或處理重大事項，亦應留意溝通用語，避免言語得罪他人。

生肖豬

屬豬的人在中秋期間恐受到精神宮位沖擊，導致睡眠品質下降或精神疲乏。小孟老師提醒，生肖豬應避免夜間前往山區或靠近樹林烤肉，若不得已前往，可穿著亮色衣物抵擋陰煞。

生肖虎

屬虎的人則為本次提醒中最需避月者之一。小孟老師指出，長時間暴露於月光下恐影響筋骨健康，增加跌倒或意外風險，建議避免前往溪邊、湖畔等水域附近活動。如須外出，可隨身攜帶糯米，活動結束後將糯米丟棄，以作煞氣轉化之用。

