鏟子超人明別進光復鄉！實兵演練3階段撤離　全村淨空車只出不進

▲明天光復鄉有三階段演練撤離。（圖／翻攝自Facebook／中華民國行政院）

記者劉人豪／花蓮報導

中央災害應變中心前進協調所今(17)日宣布，明天下午3階段實兵演練撤離，除臥病長者、患者、孕婦等不做演練，其餘全部到疏散點，志工會安排在車站旁邊的陰涼處，呼籲志工明天不要進入光復鄉，另外馬太鞍溪便橋不封閉，但民間車輛只出不進。

中央前進協調所總協調官季連成今天說，18號的下午2點鐘到5點鐘，要做全面的實兵演練，會做全面性的疏散撤離演練，第一個部分警報系統的發放，會設計一個情境，就是每日日積雨量到達200毫米，會發布CBS警告系統，讓所有災區警告區域內的民眾手機，都可以收到警告系統，內容會加註演習。

季連成說，第二個就是各村的廣播系統會跟著廣播，廣播系統經測試，有很多的廣播系統並不盡理想，譬如說偏遠地區聽不到，還有很多地方效率不夠，會每一個村配一部警車消防車巡迴廣播，讓所有大街小巷的民眾都能夠聽到；第三個是當水位到達堤防一公尺高度的時候，會啟動堰塞湖的警報，堰塞湖的警報就是類似像防空警報，除了這個警報系統以外河川也會發布警報，會有兩個警報系統做廣播。

季連成指出，撤離的程序分了幾個部分，第一個就是車輛，分為兩個一般性民眾撤離的車輛，是用遊覽車跟中巴士，撤離的對象是平房式的民眾，另外一種車輛是比較特殊類型的，像救護車、康復巴士，這是專門帶弱勢團體跟老人，這次的演練有關於居家老人、臥床老人、生病患者，或者是孕婦，這個部分不做演練，只把車子停在家門口，車子到了就算是演練成功。

季連成說明，關於平房式居民的撤離，是用遊覽車跟中巴士的部分是實兵演練，運送到所有的收容中心，裡面的設施包含沐浴站、物資、床墊、睡袋、飲水、物資，全部一律到齊，雖然這些物資可能用不到，可是要把實際的情況完整呈現，讓疏散的居民能夠看得到安排是非常周延的。第三個部分就是在整個過程裡面，有關於工程、施工不參與演習。

季連成提到，另外在明天下午兩點到五點之間，光復車站進來的人流或是志工，會安排在車站旁邊的陰涼處，也就是明天的演習最後是全村清空，除了垂直撤離，不會有任何一個人在路上，會有人沿大街小巷都會去做檢視。至於明天進到災區的志工，會安排向佛祖街的方向移動，把工作全部放在裝填沙包，所有的車輛到光復鄉的只出不進，不能夠進入到演習地區裡面，防災的工作準備上面來講，會將所有沙包發放給民眾。