　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)和明天兩天高溫炎熱，明晚起降雨增加，氣象署預估熱帶性低氣壓將在周日前後生成颱風「風神」，發布颱風警報機率低，不過外圍環流帶來水氣將影響台灣，且要留意與東北季風是否有交互作用，預估周日、下周一降雨最劇烈，北部、宜蘭、北花蓮有局部大雨或局部豪雨，台東和中南部山區也有局部大雨。

▲▼熱帶低壓預計周日前後生成颱風。（圖／氣象署提供）

▲熱帶低壓預計周日前後生成颱風「風神」。（圖／氣象署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

目前台灣仍位於太平洋高壓影響範圍，天氣晴朗穩定，迎風面有水氣，北海岸、宜蘭昨晚到今天清晨有局部降雨。氣象署技正謝佩芸指出，今天到明天天氣以高溫炎熱為主，明天晚上隨著東北季風增強，加上台灣南方的熱帶性低氣壓雲系影響，周日之後天氣將出現明顯轉變，北部、宜蘭、花蓮有明顯降雨，周日後各地氣溫逐漸下降，尤其下周一之後天氣型態差異大。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

今天凌晨2點菲律賓東方低壓區有熱帶性低氣壓生成，謝佩芸說明，今天到明天熱帶低壓朝西移動接近菲律賓中部，19日周日前後增強為輕颱，方向朝西北通過菲律賓、呂宋島，下周一(20日)進入南海，因該位置距離台灣偏南，離台灣有一段距離，不過颱風外圍環流將為台灣帶來明顯水氣，加上周六後東北季風南下，北部、宜蘭降雨將變明顯。

謝佩芸表示，根據路徑評估，這個颱風位於台灣較南邊位置，通過台灣南方並帶來東南風和水氣，將觀察與東北風南下氣流交會雨帶是否影響台灣，目前預測資料來看，這段時間北部、宜蘭、北花蓮將帶來明顯降雨，尤其東北部地區雨量要特別注意。

至於颱風是否發布颱風警報，謝佩芸指出，依照目前路徑來看，因距離台灣遠，發布颱風警報機率偏低，但後續路徑有不確定，除非往北通過巴士海峽才會離台灣比較近，目前路徑預測將通過呂宋島，發布警報機率低，不過雖然沒有警報，但周日和下周一對台灣帶來的降雨和強風影響明顯。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨分布上，謝佩芸說明，今明兩天天氣穩定，山區有局部午後雷陣雨，明天中午過後東北部、基隆北海岸有短暫雨；明天晚上之後，隨著東北季風影響，北台灣尤其桃園以北、宜蘭降雨明顯，周日桃園以北、宜蘭降雨增多，東半部、恆春半島、南部也有局部短暫雨，中部以山區降雨為主。

謝佩芸指出，降雨最明顯將落在下周一、下周二，北部、宜蘭、北花蓮有局部豪雨，花東有短暫雨，其他地區受水氣影響，有局部短暫雨，下周一後天氣不穩定；下周三之後颱風往南海移動，外圍環流水氣減少，但受東北季風和低壓帶影響下，東半部仍有明顯降雨，北部降雨減少，不過宜蘭到花東還是有明顯降雨出現，後續降雨區域和強度會受到熱帶低壓發展狀況而定，仍有不確定性。

溫度部分，今天天氣晴朗穩定，各地白天高溫32到35度，局部有36度高溫，明天風場影響，氣溫偏高，竹苗有局部36度高溫；周日東北季風開始南下，桃園以北、宜花高溫下降，至於過山背風區域，中部周日高溫特別明顯，有局部36度高溫；下周一東北季風和水氣變多、降雨明顯，各地溫度明顯下降。整體來說，周六前各地留意高溫，周日北部開始降溫，下周一連帶中南部也跟著轉涼。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
查獲大量走私加熱菸！　千萬貨被沒收銷毀
偷藏大學正妹私密片！　「剪成三集」分享朋友下場曝
拒絕下場！41歲老將怒吼教頭　「暴走」畫面曝
獨／淫男長相曝！性侵弄死傳播妹　至少還有5女受害
謝欣穎分手後「破尺度脫了」！　胸前全開看光
「風神」颱風預估周日生成　連2天雨勢劇烈
政治攻擊衝我來！　黃國昌斥：扯到小孩、太太有完沒完？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「7:58被罵遲到」她怒頓日本職場！網曝1招：不敢欺負台灣人

摺衣服高手！UNIQLO店員「隱藏技能」超狂　網讚爆：不用攤開看了

員旅去墾丁4天「老闆預算不足」改飛日本玩5天！一票+1：我們也是

爽吃海鮮大餐喝到斷片！隔天胸痛...竟是2根「兇器」插食道險死

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆　網一算：月薪150萬

台鐵爆員工請病假被記曠職　產工怒吼：政府也是惡質資方

快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

【廣編】AI引領永續創新　2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

搭機絕不靠窗！「妹子曝1坐位」超方便　一票人懂：還加價選位

清寒生繳不出1.8萬學費！「一票問責學校」同校生搖頭：不公平

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

「7:58被罵遲到」她怒頓日本職場！網曝1招：不敢欺負台灣人

摺衣服高手！UNIQLO店員「隱藏技能」超狂　網讚爆：不用攤開看了

員旅去墾丁4天「老闆預算不足」改飛日本玩5天！一票+1：我們也是

爽吃海鮮大餐喝到斷片！隔天胸痛...竟是2根「兇器」插食道險死

入獄前All in台積電！5年後見戶頭驚呆　網一算：月薪150萬

台鐵爆員工請病假被記曠職　產工怒吼：政府也是惡質資方

快訊／空服員猝逝風波　長榮航空14:30首度出面說明

【廣編】AI引領永續創新　2025台灣創新技術博覽會智慧永續館展出農業研發成果

搭機絕不靠窗！「妹子曝1坐位」超方便　一票人懂：還加價選位

清寒生繳不出1.8萬學費！「一票問責學校」同校生搖頭：不公平

彰化市值15億「1.7噸K他命」工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

豪雨沖刷泥砂入墾丁南灣成「陰陽海」　墾管處：海域泥砂漸有改善

男友求歡被拒「當場發飆提分手」！6千塊導火線曝 陳天仁：莫名其妙

薛茲爾狂締紀錄！相隔6年再度季後賽奪勝　史上第4位41歲以上勝投

《環境台灣》校園巡迴展台南啟動　齊柏林鏡頭帶學子「看見」家園

洋基主砲賈吉右肘免開刀　明年開季可全力出賽

鄭麗文拜會馬英九　獲墨寶勉勵「世代接棒、同行致遠」

92歲素珠阿姨曬近照！「老娘我還很好喔」氣色絕佳網狂喊：好想你

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

恭喜獲得免費視訊簽售 #始源

生活熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

即／炎亞綸甜點工廠超髒還血汗　火速開罰限期改善

10天連假來了「機場會擠爆！」網羨煞1縣市

清寒生繳不出1.8萬　同校生幫學校喊冤

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

只挑新竹工作「想交往理工男」！網曝勵志故事

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

存股半年了　他每天「1舉動」網爆共鳴

飯店禁一次性用品「礦泉水、免洗餐具都不行」　上路時間、地點曝光

更多熱門

相關新聞

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

氣象專家林得恩表示，台灣下周日起，將分別受到外圍環流、颱風、共伴效應及東北季風南下、低壓帶接近等影響，降雨延時長達一周，需特別加強防範，「累積總降雨，不輸給一個輕度颱風！」

周日2地區防「大量降雨」　熱帶低壓最新路徑曝

周日2地區防「大量降雨」　熱帶低壓最新路徑曝

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

熱帶低壓生成「周末成颱」　全台變天雨炸4天

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

關鍵字：

颱風天氣氣象氣象署颱風警報降雨豪雨高溫

讀者迴響

熱門新聞

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面