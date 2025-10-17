「風神」颱風可能周日生成　連2天雨勢劇烈「北部宜花防豪雨」

記者李姿慧／台北報導

今天(17日)和明天兩天高溫炎熱，明晚起降雨增加，氣象署預估熱帶性低氣壓將在周日前後生成颱風「風神」，發布颱風警報機率低，不過外圍環流帶來水氣將影響台灣，且要留意與東北季風是否有交互作用，預估周日、下周一降雨最劇烈，北部、宜蘭、北花蓮有局部大雨或局部豪雨，台東和中南部山區也有局部大雨。

▲熱帶低壓預計周日前後生成颱風「風神」。（圖／氣象署提供）

目前台灣仍位於太平洋高壓影響範圍，天氣晴朗穩定，迎風面有水氣，北海岸、宜蘭昨晚到今天清晨有局部降雨。氣象署技正謝佩芸指出，今天到明天天氣以高溫炎熱為主，明天晚上隨著東北季風增強，加上台灣南方的熱帶性低氣壓雲系影響，周日之後天氣將出現明顯轉變，北部、宜蘭、花蓮有明顯降雨，周日後各地氣溫逐漸下降，尤其下周一之後天氣型態差異大。

▲天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

今天凌晨2點菲律賓東方低壓區有熱帶性低氣壓生成，謝佩芸說明，今天到明天熱帶低壓朝西移動接近菲律賓中部，19日周日前後增強為輕颱，方向朝西北通過菲律賓、呂宋島，下周一(20日)進入南海，因該位置距離台灣偏南，離台灣有一段距離，不過颱風外圍環流將為台灣帶來明顯水氣，加上周六後東北季風南下，北部、宜蘭降雨將變明顯。

謝佩芸表示，根據路徑評估，這個颱風位於台灣較南邊位置，通過台灣南方並帶來東南風和水氣，將觀察與東北風南下氣流交會雨帶是否影響台灣，目前預測資料來看，這段時間北部、宜蘭、北花蓮將帶來明顯降雨，尤其東北部地區雨量要特別注意。

至於颱風是否發布颱風警報，謝佩芸指出，依照目前路徑來看，因距離台灣遠，發布颱風警報機率偏低，但後續路徑有不確定，除非往北通過巴士海峽才會離台灣比較近，目前路徑預測將通過呂宋島，發布警報機率低，不過雖然沒有警報，但周日和下周一對台灣帶來的降雨和強風影響明顯。

▲▼天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨分布上，謝佩芸說明，今明兩天天氣穩定，山區有局部午後雷陣雨，明天中午過後東北部、基隆北海岸有短暫雨；明天晚上之後，隨著東北季風影響，北台灣尤其桃園以北、宜蘭降雨明顯，周日桃園以北、宜蘭降雨增多，東半部、恆春半島、南部也有局部短暫雨，中部以山區降雨為主。

謝佩芸指出，降雨最明顯將落在下周一、下周二，北部、宜蘭、北花蓮有局部豪雨，花東有短暫雨，其他地區受水氣影響，有局部短暫雨，下周一後天氣不穩定；下周三之後颱風往南海移動，外圍環流水氣減少，但受東北季風和低壓帶影響下，東半部仍有明顯降雨，北部降雨減少，不過宜蘭到花東還是有明顯降雨出現，後續降雨區域和強度會受到熱帶低壓發展狀況而定，仍有不確定性。

溫度部分，今天天氣晴朗穩定，各地白天高溫32到35度，局部有36度高溫，明天風場影響，氣溫偏高，竹苗有局部36度高溫；周日東北季風開始南下，桃園以北、宜花高溫下降，至於過山背風區域，中部周日高溫特別明顯，有局部36度高溫；下周一東北季風和水氣變多、降雨明顯，各地溫度明顯下降。整體來說，周六前各地留意高溫，周日北部開始降溫，下周一連帶中南部也跟著轉涼。

▲天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）