蓄水量逾270萬噸！花蓮新堰塞湖若潰決　50分鐘抵達下游錦文橋

▲燕子口堰塞湖蓄水量估逾270萬噸，花蓮分署籲下游地區民眾撤離。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣政府今（17）日下午15時55分發布緊急通報，指出台8線靳珩隧道西口（175.5公里處）旁立霧溪河道出現阻塞情形，已形成堰塞湖，蓄水量估逾270萬噸，林業及自然保育署隨即發布紅色警戒，籲下游地區民眾撤離。

林業及自然保育署花蓮分署指出，持續監測太魯閣國家公園燕子口堰塞湖，初步發現崩塌壩體高度約50公尺，海拔約270公尺，距離鄰近台8線道路僅260公尺，顯示堰塞湖可能在蓄滿前即沿靳珩隧道往東溢流，部分水流可至魯丹橋匯入立霧溪，亦有水量將沿燕子口隧道向下游推進。

初步依陽明交大團隊估算，以海拔260公尺計，堰塞湖蓄水量約270萬噸，蓄水面積約10公頃，迴水長度約1700公尺。若在1小時內潰決，水流預估於約50分鐘後抵達下游錦文橋（河寬約100公尺），屆時河床水位恐上升約5公尺；通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。

花蓮分署表示，雖下游右岸部落高於河床約10公尺，左岸台電東部發電廠立霧機組高於河床約5公尺。惟為慎重起見，已發通報單第二報給花蓮縣政府等相關單位，請秀林鄉公所與台電單位預先進行預防性撤離與防護準備，以確保人員及設施安全。

花蓮分署呼籲，燕子口至靳珩隧道路段及周邊區域目前為高風險地帶，請民眾切勿擅入封閉範圍或靠近河道觀察，以免發生危險。相關單位正密切掌握現場情況，將隨時更新最新進度與安全資訊，請持續關注官方發布訊息。