太魯閣燕子口驚現堰塞湖「水已溢流」　業者曝：下雨更麻煩

▲燕子口堰塞湖蓄水量估逾270萬噸，花蓮分署籲下游地區民眾撤離 。（圖／翻攝自Facebook／林業及自然保育署花蓮分署）

記者董美琪／綜合報導

花蓮太魯閣國家公園燕子口步道17日驚傳大規模崩塌，現場形成堰塞湖。林業及自然保育署晚間6時指出，崩塌壩體高度約50公尺，因步道位於較低處，湖水目前已從步道溢流而出，情況受到密切監控。有當地觀光旅宿業者表示，相關工作人員均已撤離峽谷，目前並無人員受困。

太魯閣山月村業者晚間也在臉書發文報平安：「謝謝！還是有粉絲來電及LINE關心！」他指出，山月村幾位在太魯閣晶英酒店上班及布洛灣臨時僱員的夥伴，已全部撤出峽谷、平安返家。

業者根據多年經驗分析，目前太魯閣峽谷水量與馬太鞍溪水量相比差距大，暫時未見明顯雨勢，「希望堰塞湖能儘快溢流至潰決，明天若開始下雨就更麻煩。」他也提到，長春祠以後的河面寬闊、流向大海較快，「請保佑不要衝進部落！」

目前林保署與太魯閣國家公園管理處已封閉燕子口步道一帶，呼籲民眾暫勿前往，以確保安全。