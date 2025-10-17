　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

▲被害少女母親訴說少年犯案經過。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲被害少女母親訴說少年犯案經過。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

廣東深圳龍華區今（2025）年4月發生一起駭人命案。年僅14歲的初三女學生潘某某在自家小區樓棟門口，遭同班男同學鐘某持刀殺害。案件於15日在深圳市中級人民法院開庭審理，被害者家屬及律師主張兇手應判處死刑，法院當庭未宣判，將擇期宣判。根據起訴書，被告鐘姓少年涉嫌故意殺人罪，檢方認為犯罪事實清楚、證據確鑿充分，依法提起公訴。

《瀟湘晨報》報導，今年4月，廣東省深圳市龍華區初三學生潘某某，在自家樓棟門口被同住一小區的同班男同學鐘某持刀殺害。鐘某因涉嫌故意殺人罪被提起公訴，案件於10月15日在深圳市中級人民法院開庭審理。法院未當庭宣判結果，將擇期宣判。

根據深圳市人民檢察院起訴書，鐘某（2010年4月生）與被害人潘某（2010年5月生）為同班同學，並與另一名學生陳某住在同一小區，自初一以來由家長輪流接送。案發當日放學後，三人由陳某父親開車送回社區，鐘某因生活瑣事對潘某心生不滿，回家取出網購折疊刀，見潘某獨自上樓時上前攔截，持刀連刺數下後逃離現場。潘某倒地呼救，鐘某短暫離開又折返再次行兇，最終導致潘某傷重不治。

警方指出，鐘某事後返家向家人謊稱「見義勇為被砍傷雙手」，物業人員發現異常後報警，警方趕抵現場將潘某送醫搶救，仍宣告不治。4月9日，鐘某被刑事拘留；4月22日經檢方批准逮捕；6月9日案件移送起訴。檢方認定，鐘某行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十二條，構成故意殺人罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／BLACKPINK今晚包機抵高雄！班機時間曝光
快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉
LIVE／空姐猝逝　長榮高階主管出面說明
叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」！赴完約…她車上淚崩：太
NONO涉性侵遭判2年6個月　歌后老婆朱海君最新動向曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國整治電動車、鋰電池內捲　學者：很困難

兩岸書畫展紀念台灣光復80週年　重現「一寸山河一寸血」抗戰記憶

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

僅上線12hr！短劇《折腰》肉慾戲太多遭官方盯上　網點出失敗原因

貝森特批李成鋼「精神失常」　陸怒嗆：嚴重歪曲事實

遼寧4歲小女孩失聯44小時　無人機尋獲...倒臥草叢人平安

電池可能進水、電路板恐燒壞！　比亞迪大規模召回超過11.5萬輛車

比亞迪召回11萬輛電動車　藏電路板燒蝕、動力電池進水隱患！

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！　楊謹華放閃「會和老公共穿衣服」

張鈞甯首入圍金鐘「誰不想得」！XD　曝去年看直播落淚：離我還有點距離

王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

普發1萬首批適用出爐！　財長：11月上旬直接入帳最快領到

小泉進次郎退燒、高市早苗崛起！蔡桑談日本政治文化與時代價值觀｜蔡桑神鬼夜話 EP94

中國整治電動車、鋰電池內捲　學者：很困難

兩岸書畫展紀念台灣光復80週年　重現「一寸山河一寸血」抗戰記憶

深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

王文濤見庫克　當面批美「破壞經貿會談氛圍」

僅上線12hr！短劇《折腰》肉慾戲太多遭官方盯上　網點出失敗原因

貝森特批李成鋼「精神失常」　陸怒嗆：嚴重歪曲事實

遼寧4歲小女孩失聯44小時　無人機尋獲...倒臥草叢人平安

電池可能進水、電路板恐燒壞！　比亞迪大規模召回超過11.5萬輛車

比亞迪召回11萬輛電動車　藏電路板燒蝕、動力電池進水隱患！

涉嫌嚴重違紀違法　陸4將領人大代表資格遭罷...最高官階為上將

布魯塞爾必訪文化地標＆散步路線！環繞王宮國會歷史建築一日遊

重陽敬老不忘防火！　南消一大結合餐會宣導消防安全

議員要官員爭取輝達落腳台中　經發局曝：已談過但「不能公開」

爵韻共酩｜亞伯樂「伯樂酩曲」巨型雙桶首現臺中　以工藝詮釋樂與酒的完美平衡

獨家／天后2度降臨世運排場驚人！BLACKPINK搭「500萬專機」抵高雄

二年級探花大爆發　謝帕德轟29分6籃板6助攻領火箭熱身賽4連勝

獨家／BLACKPINK今晚包機抵高雄！「天后級排場」班機時間曝光

8月平均薪資4萬8098元！PTT鄉民下跪道歉　狂酸：對不起拉低平均

楊謹華「出差0偽裝」！私下樣貌全被拍 粉絲驚喜偶遇：原來真的是妳

林智勝引退實戰用品拍賣衝破24萬！將助光復與基層棒球發展

【人美心善】苗栗男護童中刀！檸檬「2度探望」超暖　女兒感動曝：爸最開心的一天

大陸熱門新聞

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市

陸休息站驚現「野人小孩」全身赤裸頭髮蓬鬆　官方回應出爐

156.47克拉！　陸培育鑽石打破世界紀錄

16歲女兒腦腫瘤剩1年壽命 媽刷短影音求醫...女兒12天後猝死

中國「好房子」政策助推房市　專家：中古屋自生自滅

短劇《折腰》尺度太大慘遭下架　網點原因

一夜入冬！中國多地將「斷崖式」降溫

回收熱！男子變現2kg金條「淨賺百萬」

清華自研「玉衡」晶片登《自然》 全球首款亞埃米級光譜成像技術問世

NBA中國賽上場10分鐘　籃網宣布裁掉曾凡博

陸「一口價金飾」漲價！多人瘋搶

美拋晶片「五五分」　國台辦：台灣慌慌張張、連滾帶爬

長沙小女孩穿「京劇戲服」驚豔全場

更多熱門

相關新聞

血濺北車！女網友情傷...他揮刀教訓險害斷指

血濺北車！女網友情傷...他揮刀教訓險害斷指

台北車站上個月發生濺血事件，楊姓男子為了幫陳姓女網友出氣，持刀在北三門出口附近，朝陳女的男友攻擊，導致被害人手指被砍傷濺血，楊男和陳女分別被依殺人未遂、教唆等罪移送法辦，台北地檢署根據被害人傷勢等事證，16日依傷害罪起訴楊男，陳女獲處分不起訴。

亦捷客運欠薪「駕駛集體請假」34班停擺　公路局將處分

亦捷客運欠薪「駕駛集體請假」34班停擺　公路局將處分

歸仁圓環互轟35槍七甲財慘死　幕後瘋狗彬輕判定讞

歸仁圓環互轟35槍七甲財慘死　幕後瘋狗彬輕判定讞

台中七期命案首開庭　小弟「首日上班」下手最狠

台中七期命案首開庭　小弟「首日上班」下手最狠

校方判賠！學生課上看恐怖片「被嚇到送醫」

校方判賠！學生課上看恐怖片「被嚇到送醫」

關鍵字：

少年犯罪深圳命案殺人學生

讀者迴響

熱門新聞

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

快訊／「亞洲最美」克拉拉離婚了！　公司證實「豪門婚姻6年破碎」

準風神對撞共伴紫爆　4天路徑甩豪雨

麻吉大哥又爆倉17億台幣　帳戶僅剩32.8萬美元

快訊／蔡康永與小S深夜突發文！

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

維基寫76歲！潘迎紫回應真實年齡

日溫泉員工遇熊襲失蹤！100m外尋獲男屍

大雨狂下一周2地是熱區　專家：總降雨量不輸輕颱

韓國旅遊要戴「我是台灣人」徽章　韓網嘆丟人

詐騙裝成1平台「台人超常用」！他登入慘了

正妹直播主「開包裹爆炸」毀容　雙眼腫剩一條線

北北基宜今晨大雨突襲　氣象專家曝原因

新竹人妻偷吃被抓姦　開240萬求夫別提告

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

更多

最夯影音

更多
不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面