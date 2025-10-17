深圳14歲少年持刀殺害同窗少女　女孩家長曾好心接送少年一同上下學

▲被害少女母親訴說少年犯案經過。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

廣東深圳龍華區今（2025）年4月發生一起駭人命案。年僅14歲的初三女學生潘某某在自家小區樓棟門口，遭同班男同學鐘某持刀殺害。案件於15日在深圳市中級人民法院開庭審理，被害者家屬及律師主張兇手應判處死刑，法院當庭未宣判，將擇期宣判。根據起訴書，被告鐘姓少年涉嫌故意殺人罪，檢方認為犯罪事實清楚、證據確鑿充分，依法提起公訴。

《瀟湘晨報》報導，今年4月，廣東省深圳市龍華區初三學生潘某某，在自家樓棟門口被同住一小區的同班男同學鐘某持刀殺害。鐘某因涉嫌故意殺人罪被提起公訴，案件於10月15日在深圳市中級人民法院開庭審理。法院未當庭宣判結果，將擇期宣判。

根據深圳市人民檢察院起訴書，鐘某（2010年4月生）與被害人潘某（2010年5月生）為同班同學，並與另一名學生陳某住在同一小區，自初一以來由家長輪流接送。案發當日放學後，三人由陳某父親開車送回社區，鐘某因生活瑣事對潘某心生不滿，回家取出網購折疊刀，見潘某獨自上樓時上前攔截，持刀連刺數下後逃離現場。潘某倒地呼救，鐘某短暫離開又折返再次行兇，最終導致潘某傷重不治。

警方指出，鐘某事後返家向家人謊稱「見義勇為被砍傷雙手」，物業人員發現異常後報警，警方趕抵現場將潘某送醫搶救，仍宣告不治。4月9日，鐘某被刑事拘留；4月22日經檢方批准逮捕；6月9日案件移送起訴。檢方認定，鐘某行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十二條，構成故意殺人罪。