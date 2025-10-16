亦捷客運欠薪「駕駛集體請假」34班停擺　公路局將處分

▲苗栗亦捷客運欠薪，駕駛集體請假導致34班車停擺。（圖／記者楊永盛攝）

記者李姿慧／台北報導

負責苗栗縣學生交通車的亦捷公司今傳出多條路線「停擺」，造成學生無車可搭，公路局經查表示，因亦捷未如期發薪，造成駕駛不滿請假，導致34班車未行駛，經協調後，今中午後恢復行駛，將依法處分和限期改善。

亦捷公司在苗栗縣除原有經營1條路線外，另也代駛11條客運路線，總計目前共行駛12條路線，今天上午卻傳出不少班次無預警停駛，讓通勤學生上學無車可搭，苗栗縣府緊急委請新竹監理所協助處理，爭取下午恢復客運行駛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，公路局經查後表示，亦捷駕駛薪資每月分2次核發，原本10月10日應發給薪資僅發部分，造成駕駛不滿而引起駕駛請假，造成部分路線未發車。

▲亦捷在苗栗多條客運路線今早無預警停駛，民眾撲空。（圖／記者楊永盛攝）

公路局說明，亦捷在苗栗地區共計代駛11條路線，目前有影響的路線5656、5655、5657、5659、5658、5664(5664C)、5669(5669A)共計7條(不含支線)，截至10時前應該行駛之班次共計43班，目前僅開9班尚有34班次皆未開駛。

經公路局協調後，公路局表示，亦捷將於中午12時恢復行駛；擅自減班部分，將依汽車運輸業管理規則第23條第1項第7款涉及擅自減少固定班次、第33條第2項涉及不依備查之時刻表行駛等規定者查處後，依公路法第77條第1項處分並限期改善。