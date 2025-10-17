竹市府敬老傳愛　邱臣遠代理市長親訪百歲人瑞獻上重陽祝福

▲代理市長邱臣遠訪百歲人瑞羅書惠奶奶，與羅奶奶及家人合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

一年一度的重陽節即將到來，新竹市政府預祝全市長輩們重陽節快樂、健康長壽呷百二。昨(16)日代理市長邱臣遠特別前往百歲人瑞羅書惠奶奶府上致賀，親自獻上竹市重陽禮金與賀禮，並代為轉交總統府敬老狀及衛生福利部金鎖片，向羅奶奶表達最誠摯的祝福。邱代理市長也與羅奶奶親切話家常，現場氣氛溫馨熱鬧，洋溢著敬老與感恩的節慶氛圍。

邱臣遠表示，市府持續落實市長高虹安「老幼共好、幸福友善」的施政理念與願景，積極推動多項長者福利政策，包括續發安老津貼、重陽敬老禮金、提供老人免費健康檢查、擴大敬老卡及愛心卡使用範圍，以及補助帶狀皰疹疫苗接種等。竹市日前獲《天下雜誌》「慢老城市」非六都第2，充分展現市府在高齡友善政策上的努力與成效，未來也將持續優化長者服務，讓長輩都能「活得健康、活得快樂、活得有尊嚴」。

邱臣遠說，今(114)年11月起，敬老卡及愛心卡每月點數將由600點提升至800點，並將藥局及農會的使用上限每月提高至200點，讓長輩使用更便利、福利更貼心。此外，針對無法領取安老津貼、但設籍竹市滿十年且符合排富條件的長者，市府將自明年起發放每人一萬元的「愛老津貼」，逐步實現「老幼共好、幸福友善、健康安心」的幸福城市藍圖。

邱臣遠指出，長者們一生辛勤打拚，為城市的繁榮與發展奠定堅實基礎，市府衷心感謝爺爺奶奶們的奉獻與付出。正逢重陽節前夕，市府特別向年滿百歲以上的人瑞轉贈總統府敬老狀與衛生福利部金鎖片，並致贈市府準備的6,000元禮金、賀禮及壽桃等禮品一份，表達尊老敬老的誠摯心意。今年新竹市共有117位的百歲人瑞，其中滿百歲44人，超過百歲73人，年齡最長之女性是110歲的殷素珍奶奶，男性則為109歲郝立崖爺爺，展現竹市高齡者健康長壽、活力滿滿的幸福風貌。

社會處表示，今日前往探視的羅書惠奶奶今年恰好滿百歲，談起長壽秘訣時，她笑著分享：「我的秘方就是打麻將！」羅奶奶幽默地說，這可不是什麼神奇偏方，而是「活化腦袋的運動」。多年以來，麻將早已成為她生活中不可或缺的一部分。不僅逢年過節會與子女同樂切磋，她更年年風雨無阻地參加西北扶輪社舉辦的「風城盃麻將賽」，總是賽場上最年長、最受矚目的參賽者，展現旺盛的精神與樂觀的生活態度。

社會處說明，羅奶奶是道地的山東人，年輕時遠嫁來台，丈夫英年早逝，她便獨自經營小雜貨店，辛勤撫養五名子女長大。她同時是一位虔誠的天主教徒，數十年如一日堅持每週六晚間參加彌撒。即使年事已高，只要有人能接送，她仍準時現身教堂，雙手合十、虔誠祈禱。她以堅毅的信念面對人生，信仰成為她心靈的依靠與力量的泉源，也映照出她樂觀、堅強的人生態度。

社會處指出，隨著社會逐漸邁入高齡化時代，市府期盼藉由向百歲人瑞致敬的行動，喚起社會大眾對所有長者更多的尊敬與關懷。每一位長輩都是新竹市珍貴的寶藏，他們以歲月與智慧見證城市的發展，也為國家與社會奉獻一生。市府感謝家屬長期以來悉心照顧與陪伴，未來將持續推動多元高齡福利政策與貼心服務，讓長輩們都能「安身、安心、安老」，在竹市幸福樂活、頤養天年。