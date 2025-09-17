國際女孩日系列活動10月4日起跑　竹市邀女孩探索多元職涯

▲新竹市政府以「永續、環保、植物、森林」為主題，推出兩場系列活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年10月11日是「國際女孩日」(International Day of the Girl)，新竹市政府今(114)年以「永續、環保、植物、森林」為主題，規劃推出兩場系列活動，迎接女孩日的到來。社會處表示，首場活動將於10月4日在新竹公園舉行，特別邀請甘霖植物診所執行長楊淳婷，帶領女孩們近距離認識樹木醫生的專業工作，並從日常生活中培養環保意識，拓展對綠色產業的多元想像。第二場活動將於10月26日舉辦「女孩專屬環保小旅行」，期待讓參與者透過實地體驗感受自然魅力。邀請設籍新竹市的女孩踴躍報名參加體驗。

新竹市代理市長邱臣遠表示，依據內政部統計，今年7月新竹市0至14歲人口占比達15.32%，為全台最年輕的城市之一。市府團隊積極落實「青年活力、幸福友善」施政策略，透過跨局處合作推動，並藉由兒童及少年福利與權益促進會及青年事務委員會，持續提供12至40歲年輕市民參與公共事務與表達意見的管道。

邱臣遠說，聯合國「國際女孩日」倡導性別平權與女孩權益，今年竹市女孩日活動特別以「永續與環境教育」為主題，規劃環保職業體驗課程，期望讓女孩透過實地參與，認識環境守護與職涯選擇並不受性別限制。同時，也藉由不同職業女性的視角，激發女孩勇氣與自信，培養「愛自己、也愛我們共同生活的大地」的精神，從中找到專長與興趣，進而展現自我潛力。

社會處說明，市府對於培力女孩、扎根女力不遺餘力，每年均以不同主題規劃女孩日系列活動，期望讓女孩們認識多元職業角色，並在未來生涯規劃上擁有更開放的選擇。112年市府曾與新竹空軍基地合作，辦理女飛官及女士官職涯體驗；113年則安排於南寮漁港進行風帆、風浪板活動，並與新竹市立動物園合作，讓女孩親身體驗大型動物飼育員的工作。今年更特別邀請到專門診治樹木的甘霖植物診所執行長楊淳婷，她同時也是台灣第一位取得日本樹木醫生執照的楊甘陵先生的孫女，將帶領女孩們認識「樹醫生」這項專業。市府期盼透過寓教於樂的體驗，鼓勵女孩勇敢追夢，並拓展多元的職涯視野。

社會處說明，今年市府持續與財團法人勵馨社會福利事業基金會合作，規劃多元且精彩的系列活動，誠摯邀請新竹市女孩踴躍參與。活動將於9月18日晚間20時開放報名，（報名網址：https://reurl.cc/nY4YAd），名額有限額滿為止。

