竹市推身心障礙者生涯轉銜服務　支持身障朋友度過人生每個階段

▲身心障礙者生涯轉銜服務edm。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著高齡化與少子化趨勢加劇，身心障礙者的照顧與支持議題日益受到重視，為協助身心障礙者順利銜接不同人生階段，新竹市政府積極推動「身心障礙者生涯轉銜服務」，提供教育、就業、社區生活到長照等全方位的整合性支持，為讓政策落地發揮實效，新竹市身心障礙者服務中心已協助許多家庭順利轉銜，減輕照顧壓力。

新竹市代理市長邱臣遠表示，許多身心障礙者在成長過程中，面臨就學、就業等重要人生階段，常因家庭照顧功能弱化或資源不足，進而產生迷惘與壓力。市府團隊積極落實「身心障礙六大平權」政策，致力於建構友善支持系統，讓身心障礙朋友在生命不同階段獲得適當資源，不因年齡、健康變化或家庭狀況而喪失生活的選擇權與尊嚴。未來也將持續針對教育、醫療、就業、長期照顧與家庭支持等面向，強化轉銜機制，提供更完整的服務網絡。

社會處分享，小葉是患有自閉症的身心障礙者，今年6月高中畢業後，父母憂心小葉無法適應職場，更擔憂自己將來年老體衰，無力再照顧小葉的生活起居。後來透過身心障礙者生涯轉銜服務，由個管員到家中瞭解小葉的生活自理、就業能力等，並與小葉父母一同討論未來生活規劃，量身訂做個別化支持計畫，更陪同參訪身心障礙者社區日間作業設施（小作所）及身心障礙者社區式日間照顧服務機構，逐步建立小葉邁向社區生活的信心與準備。

社會處指出，生涯轉銜服務是依據《身心障礙者權益保障法》第48條規定推動，針對身心障礙者在人生各階段所需，透過家庭共同參與、跨單位協作，訂定個別化服務計畫，並由專業人員提供諮詢陪伴、生活適應、資源媒合與照顧者支持等服務。自113年起，也委託財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會與財團法人伊甸社會福利基金會新竹分事務所，辦理竹市「身心障礙者服務中心」，並立東區、北區、香山區三處據點，提供身心障礙家庭在地化與即時性的諮詢與協助。

社會處說明，呼籲社會各界共同關心身心障礙者的成長與生活需求，攜手打造更友善、包容的城市環境，讓每一位市民都能在自己的人生路上，安心前行、不孤單。

歡迎有需求的市民朋友主動聯繫：

新竹市東區身心障礙者服務中心

電話：03-5612055分機32

新竹市北區身心障礙者服務中心

電話：03-5339761分機10

新竹市香山區身心障礙者服務中心

電話：03-5313057及03-5339761分機19