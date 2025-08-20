強化托嬰中心輔導制度　竹市府攜手專家守護嬰幼兒健康與安全

▲每家托嬰中心每年至少須接受訪視輔導2次。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提升托嬰中心的保育與照顧品質，全面優化環境、安全及教保服務，新竹市政府除了持續辦理不定期稽查，並攜手國立清華大學幼兒教育中心專業團隊，針對新竹市78家托嬰中心進行訪視輔導，確保嬰幼兒在安全、優質的托育環境中健康成長。

新竹市代理市長邱臣遠表示，目前竹市共有78家托嬰中心（東區52家、北區21家、香山區5家），截至今年7月底收托2,371名0至未滿3歲幼兒，其中有74家與市府簽訂準公共化服務契約，占總數達 94.9%，且新竹科學園區就業人口持續增加，即便全國出生率普遍下滑，竹市托嬰中心家數近兩年仍維持約8%的成長率，展現市府積極打造友善育兒環境的成果，讓家長能安心托育、孩子快樂成長。

邱臣遠說明，市府團隊積極推動友善育兒環境，落實市長高虹安提出的「0到6歲市府養」政策，重視幼兒在托嬰中心受照顧的情況，市府長期委託清華大學幼兒教育中心專業團隊辦理訪視輔導，以個別化到園服務方式，針對各托嬰中心實際照顧及營運狀況提出專業建議，協助市府嚴格把關托嬰中心照顧品質，將嬰幼兒的健康與安全置於首位。

社會處表示，竹市托嬰中心訪視輔導工作由國立清華大學幼兒教育學系專業團隊協助辦理，針對全市公私立托嬰中心進行專業訪視與輔導，目標在於提升保育與照顧品質、強化托育人員專業知能、提供輔導支持並促進親師合作。同時，市府亦規劃相關研習課程，持續推動竹市優質托育服務發展。

社會處說明，每家托嬰中心每年至少須接受訪視輔導2次，若經市府評估托育情況持續不佳，或最近1次評鑑結果為乙等（含）以下，則加強至每年4至6次，並邀請外聘專家學者入園輔導，持續追蹤改善。今(114)年上半年一般訪視輔導已達233家次，其中專家學者入園輔導102次、加強訪視5家次，展現市府對托育品質的嚴格把關。

社會處補充，針對家長普遍關心的新立案托嬰中心，無論業者及主管是否具備經營經驗，托嬰中心於完成設立許可後1個月內，訪輔團隊即會啟動首次訪視，並安排外聘專家學者進行實地輔導，後續至少每3個月訪視1次，確保竹市各托嬰中心的服務品質維持一致性與專業水準。市府也將持續精進訪視制度，保障嬰幼兒在托育環境中的健康與安全。