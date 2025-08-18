竹市11月起敬老愛心卡加碼至800點　農會及藥局點數上限增至200點

▲新竹市政府積極優化敬老卡與愛心卡的使用機制。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府積極優化敬老卡與愛心卡的使用機制，為擴大照顧長者及弱勢族群，代理市長邱臣遠拍板決定，自今(114)年11月1日起，敬老卡及愛心卡每月社福點數提升至800點，農會及藥局每月點數上限也各提升至200點，讓政策更貼近長輩與身障朋友的實際需求，提供更完善的照顧與服務。

邱臣遠表示，市府團隊致力於高市長提出的「老幼共好、幸福友善」施政策略，積極推動敬老卡及愛心卡擴大使用，並以「先提升使用率、再逐步增加點數」為施政方向，從過去僅約8%的使用率，到112年提升至21%、113年達30%， 截至今年6月更突破42%，顯示市府所推動的政策達到預期目標，讓竹市長輩及身心障礙朋友們都能享有更優質的社會福利。

社會處表示，有關敬老卡及愛心卡總點數提升至每月800點、農會及藥局上限提升至200點，市府已與各通路研擬規劃系統修正，歡迎民眾隨時關注市政新聞，市府將持續精進各項社福政策，落實照顧市民朋友，實現「安居科技城、幸福真永遠」的施政願景。

社會處說明，如對敬老卡與愛心卡使用項目及申請有疑問，可撥打1999、區公所社政課及社會處，聯繫方式如下：

東區區公所：03-5218231

北區區公所：03-5152525

香山區公所：03-5307105

社會處： 03-5352386分機203（敬老卡）或分機502（愛心卡）