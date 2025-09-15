竹市推動家事商談服務　守護孩子健康成長

▲市府推動家事商談機制，讓每一個孩子都能在穩定且充滿關愛的環境中成長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為強化家庭功能、促進親子關係與家庭和諧，新竹市政府攜手兒福聯盟新竹工作站，共同推動以「以人為本、以家庭為核心」為理念的社區式「家事商談服務」。新竹市社會處表示，針對市民面臨婚姻衝突、子女探視及監護權爭議等議題，將提供離婚親職諮詢、社區家事商談及親子會面陪同等專業協助，協助家庭在衝突中尋求共識，營造穩定且充滿關愛的成長環境，守護孩子的身心健康。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府致力於打造市長高虹安「老幼共好、幸福友善」的城市風貌，不僅推動多元育兒服務，也積極介入婚姻衝突與家庭關係議題。他強調，家庭是兒童成長的第一線，若衝突未獲妥善處理，將對孩子的心理與情感發展帶來影響。市府推動家事商談機制，為家長創造一個理性對話的平台，以兒童最佳利益為核心做出決策，讓每一個孩子都能在穩定且充滿關愛的環境中成長，共同為家庭衝突開啟對話之門，築起守護兒童安全的溫暖港灣。

社會處指出，「家事商談」是一種結合社會工作、法律知識與情感陪伴的服務，提供家長一對一或雙方共同的會談機會。由具備家事專業訓練的商談員或社工擔任中立第三方，協助家庭釐清問題，討論兒少照顧安排或扶養費分攤等議題，避免因衝突升高而造成兒童傷害，並強調「以兒童為中心」，透過溝通取代對抗，幫助家長從對立走向合作。服務內容包含離婚或分居相關議題諮詢、親權、監護權與探視安排協助、家庭成員情緒支持與親職共育討論及轉介法律或心理等資源。

社會處說明，家事服務案例中小傑（化名）的父母婚後意見分歧頻繁爭執，在協議離婚過程中衝突日益加劇，導致小傑誤以為自己是爭吵的原因，並產生強烈自責。直至父母透過商談員協助，學習以理性方式調整溝通模式，才成功達成離婚共識，讓小傑在父母分開後仍能感受到完整的愛與陪伴。此案例顯示，家事商談不僅能支持家庭做出務實的決策，更能守護兒童免於承受家庭變動帶來的負面影響。

社會處補充，凡設籍或實際居住於新竹市的民眾，無論是有意離婚或已辦理離婚者，皆可免費申請「家事商談服務」。透過商談，協助家庭重新建立對話與理解，不僅守護孩子的未來，也為家庭開啟重生的契機。相關申請資訊可洽兒福聯盟新竹工作站，電話：03-5588212分機17至22。