進口菜農藥超標！一票人「以為沒吃」不擔心　菜販卻曝驚人真相

▲越南蔬菜進口台灣農藥超標。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

衛福部食藥署近日公布一批農藥殘留超標的進口蔬菜名單，涉及品項包括越南高麗菜、越南蘿蔓萵苣、越南青花菜與澳洲羽葉甘藍等，引發民眾關注。不少消費者看完後坦言「只買台灣青菜」，對此消息並未感到憂心。不過，新莊公有市場的資深菜販廖炯程卻提醒，這類進口蔬菜往往並非直接上桌，而是以加工型態進入日常飲食，「你以為沒吃，其實每天都可能碰到」。

廖炯程在社群貼文中指出，這些進口蔬菜多用於製作如水餃餡、鍋貼餡等加工品，經過打碎、切絲處理後，最終端消費者難以察覺其來源。他直言，進口高麗菜不常見於民眾餐桌，但卻常出現在熟悉的日常料理裡，「炸豬排旁的高麗菜絲、水餃裡甜滋滋的菜餡，都有可能是進口蔬菜變身而來」。

他也點出消費者最大困境在於「加工模糊地帶」，許多加工品在轉化過程中，原料來源標示容易被忽略，導致民眾即使有意避開，也難以真正做到。他提醒大眾反思：「你不見得買進口菜，但可能天天吃進口餡。」

網友見狀紛紛表示，「之前也喜歡吃娃娃菜，後來也是發現是越南進口，就不敢買了」、「唉.......剛在黃昏市場買了顆NG高麗菜才15元可能就是因為這樣」、「放心，這些菜都去餐廳的，你們不會知道是哪家」、「還好很久沒吃冷凍水餃鍋貼之類的商品及生菜。」

