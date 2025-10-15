　
大陸 大陸焦點 特派現場

玩命！重慶多名未成年孩子地鐵隧道內探險　騎車踩水樣樣來

▲重慶地鐵未開通段隧道內發現有未成年人騎車踩水玩樂。（圖／翻攝封面新聞）

▲重慶地鐵未開通段隧道內發現有未成年人騎車踩水玩樂。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

重慶地鐵18號線一處尚未啟用的隧道段，近日被拍到有多名未成年人擅自闖入，在軌道上滑行、騎車、踩水玩耍，畫面曝光後，引起社會對公共安全與監管責任的關注。同時，面對此現象發生，施工方和營運方則互踢皮球，不願承認是安全主責方。

▲重慶地鐵未開通段隧道內發現有未成年人騎車踩水玩樂。（圖／翻攝封面新聞）

《封面新聞》報導，事發地點疑為重慶地鐵18號線富華路停車場出入口。從現場照片可見，警示牌上標明該區屬於中鐵十五局承建的18號線一期工程，運營單位為重慶軌道十八號線建設運營有限公司。然而，雙方對「誰該負責」各執一詞。

中鐵十五局一名工作人員坦言，確有多名未成年人從停車場旁入口闖入軌道區域，但該段工程早於2024年6月完工並已移交，「我們負責土建部分，後續鋪軌與維護不歸我們管。」該人士強調，目前安全管理責任應由運營公司承擔。

不過，運營方重慶軌道十八號線公司則回應稱，事件仍在調查中，「該地點不屬於正式運營區段。」重慶軌道公安也回應，案件已介入處理，「具體情況暫不便透露，後續將對外公布結果。」

▲重慶地鐵未開通段隧道內發現有未成年人騎車踩水玩樂。（圖／翻攝封面新聞）

提供線索的地鐵愛好者、自媒體博主黃先生指出，未成年人闖入事件並非首次，「有的在隧道裡騎自行車，有的踩著積水走，非常危險。」他呼籲相關單位應加強圍欄與巡查，「這是公共安全漏洞，不能等出事才補救。」

黃先生也提醒青少年，未開通的地鐵設施存在極高風險，包括高壓電、積水與通風限制等潛在危害，「好奇心可以理解，但生命只有一次，千萬別拿安全開玩笑。」目前，涉事隧道區域已被暫時封閉，警方與相關部門正進一步釐清責任歸屬。

10/14

574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

玩命！重慶多名未成年孩子地鐵隧道內探險　騎車踩水樣樣來

陸宣布放寬「一次有效台胞證」　國台辦：擬擴大至全部符合條件口岸

重慶地鐵未成年人安全隧道

