BLACKPINK再挑戰運量！捷運疏運規劃看這　R16左營站供行李寄放

▲BLACKPINK5週末將2度站上高雄世運開唱。（圖／理想國提供）



記者許宥孺／高雄報導

睽違2年BLACKPINK再度登上高雄世運開唱，前次演唱會時創造高雄捷運世運站單日運量3萬8千人紀錄，高捷公司此次仍嚴陣以待，將動員超過百名人力及備有加班車，當日末班車將於24:00於各端點站發車，為體恤BLINK，R16左營站也提供付費行李寄放。

▲2023年03月18-19日BLACKPINK世巡高雄站，高雄捷運疏運歷史照片。（圖／記者許宥孺翻攝）



高捷公司指出，演唱會期間，世運主場館周邊將進行人潮分流及疏運動線管制。演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，往小港方向旅客，請走世運大道北側人行道，由1、2號出入口進站；往岡山方向旅客，請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由３號出入口進站搭車。

演唱會散場後，高捷公司將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達3分鐘一班，並提醒旅客3分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。

高捷公司表示，當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間，另請旅客到達車站出入口時可先取出票卡，以加速進站搭車，並配合現場人員引導排隊候車及上車時請盡量往車廂內部移動。

▲R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區。（圖／記者許宥孺翻攝）



為體恤歌迷攜帶行李往返的不便，高捷公司規劃於R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區，BLINK聽完演唱會後，搭車到R16左營站，免出站領完行李可繼續搭車前往其他車站，提供歌迷安心寄放行李的貼心服務。行李寄放服務時間為10月18日、19日，每日下午4點至晚上11點，每件行李均一價100元。