老化體驗寓教於樂　官田國中生模擬「變老」生活學尊老也學關懷

▲麻豆新樓醫院於官田國中舉辦「以身試老」體驗活動，學生穿戴模擬裝置感受長者生活不便。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓年輕學子親身體驗高齡者生活中的不便，學習尊重與關懷長輩，麻豆新樓醫院16日在官田國中舉辦「以身試老」體驗活動，學生穿戴模擬老化裝備，體驗視力模糊、關節僵硬、行動不便等感受，現場氣氛活潑又深具教育意義，成功促進世代間的理解與共融。

麻豆新樓醫院高齡友善小組與社區健康中心設計多項沉浸式挑戰關卡，包括「模糊世界」、「舉步艱難」、「鴉雀無聲」及「麻木不仁」等，學生穿戴老花眼鏡、關節護具及負重裝備後，親身模擬高齡者在日常生活中的限制與挑戰。許多學生完成任務後直呼「原來變老這麼難！」，驚訝地表示原本簡單的動作竟如此費力，深刻體會長輩平日生活的艱辛。

活動現場也融入節能減碳與健康生活教育，新樓醫院特別設置「綠色生活挑戰」關卡，提醒學生從日常小事做起，節約能源、減少浪費，養成永續生活習慣。醫護人員並現場宣導「多步行少開車」、「自備餐具、減少一次性用品」等觀念，讓學生在體驗老化的同時，也學會愛護地球，為永續未來盡一份心力。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏表示，台灣已邁入高齡化社會，醫院除提供優質醫療照護外，更肩負社區教育的角色。「希望透過這樣的體驗式教學，讓年輕人在心中種下尊重與關懷的種子，也能同時關心自身與地球的健康，共同打造友善、共融、永續的高齡社會。」

官田國中校長敬世龍感謝醫院將資源帶入校園，他說：「這場活動是最好的生命教育課，不僅讓學生學會同理長輩，更讓他們反思未來的生活方式，懂得以更健康、更永續的態度面對自己的人生。」

本次「以身試老」活動獲得官田國中師生熱烈迴響，學生們紛紛表示，經過體驗後更懂得主動關心家中長輩，也願意實踐節能減碳。麻豆新樓醫院表示，未來將持續深入校園與社區，推廣高齡議題、生命教育及環境永續理念，讓尊老、敬老與環保精神在社會各角落持續發芽。