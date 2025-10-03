　
小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

▲▼煩惱,好問題,感恩,正向,思考,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲TikTok掀起「好問題思維」風潮，鼓勵人們在小小煩惱裡找到值得感謝的亮點，例如旅行後的時差或略帶失望的咖啡，都能成為練習感恩的契機。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

練習感恩時，多數人都會列出生活裡的美好事物：有趣的工作、可愛的毛孩、體貼的另一半或即將到來的假期，這些無疑都是值得感謝的正面時刻；但如果清單上也加入「麻煩事」呢？國外網站《Bustle》文章中提到，TikTok創作者@victoriatheromantic分享了「好問題（Good Problems）」的概念，並解釋觀察這些好問題如何幫助自己更容易感到感恩。她在影片中說：「浪漫化生活的一大重點，是懂得在美好發生時心懷感激，同時也能發現那些所謂的不順其實沒那麼糟。」

什麼是「好問題」？

「好問題」有時可能是重大的人生轉折。例如Victoria提到，自己曾在理想工作中感到失落，原本夢寐以求的職位卻讓她不再快樂。但她換個角度看，這代表自己已經達成當初想追求的目標，也累積了經驗、弄清楚真正喜歡與不喜歡的事，更因為失望而有機會探索更適合的新方向。

好問題也可能只是小瑣事。她還分享最近一直很想喝摩卡咖啡，但每次買到的味道都差強人意。雖然有點失望，但仔細想想，如果一天中最糟糕的事只是不好喝的摩卡，那其實是一種幸福。

▲▼煩惱,好問題,感恩,正向,思考,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

心理師：練習發現「好問題」能增進感恩感

根據Sagebrush心理治療中心創辦人、心理師Ciara Bogdanovic的說法，「好問題」的概念有點像是在困境中尋找一絲亮點。當你願意在負面情況裡找到小小正向之處，就等於在訓練大腦學會在艱難時看見機會，而這正是感恩的核心。

她向《Bustle》表示：「你並不是假裝事情變好，而是承認：『是的，這讓我不舒服，但同時它給了我學習、成長或欣賞生活已有美好的契機。』這種雙重覺察能讓你心懷感恩，同時也沒有忽視自己的真實感受。」

從生活小事練習換位思考

Victoria在影片中列出許多日常「好問題」：例如時差（代表你剛度過一趟旅行）、家裡雜亂（代表你擁有足夠的物品）、感到無聊（代表你終於能放鬆下來）等等，當你學會這樣重新定義問題，就能立刻轉換心境，看見其中值得感恩的地方。

留言區中，不少網友也分享自己的例子，有人說：「長假結束後要跟爸媽道別覺得好難過，但換個角度想，這是因為我擁有親密的家人與期待回到自己的生活。」也有人留言：「最近對工作很失望，但其實換個方式看，這說明我已經完成當初的願望，現在只是更了解自己真正想追求的方向。」

▲▼煩惱,好問題,感恩,正向,思考,生活。（圖／取自免費圖庫pexels）

怎麼將煩惱轉化為感恩時刻

Bogdanovic建議，在尋找亮點之前，先為自己的感受命名，像是「我現在感到沮喪、害怕或疲累」。她說：「如果跳過承認情緒的步驟，會讓人覺得被忽視。但當你先接納痛苦，再去尋找其中的轉機，就能避免陷在負面情緒裡反覆糾結，甚至惡化情況。」

Victoria以自己的「摩卡事件」為例，當她把失望重新定義為「好問題」時，沮喪感瞬間減輕許多。她說：「我努力這麼做，是因為我們生活中、甚至世界上都有太多真正嚴重的問題，所以更該學會不只在順心時心存感激，也要在那些只是有點煩的小事裡，找到幽默感和亮點。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

小煩惱其實是幸福徵兆？用「好問題」心態解鎖正向人生

花蓮縣光復鄉0923因豪雨引發堰塞湖潰壩，造成許多民宅受災及人員傷亡的不幸事件，縣府關心罹難者家屬，除表達深切哀悼與慰問之意也同步啟動「一戶一社工」罹難者家屬關懷服務機制，動員社工團隊提供心理支持、緊急物資協助及後續生活照顧。

