大陸 大陸焦點 特派現場

印尼將採購解放軍殲-10戰機　副防長：印巴衝突表現成考慮因素

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

▲殲-10CE戰機。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

印尼國防部長沙夫里近日證實，印尼將正式採購中國解放軍自製的殲-10戰鬥機，成為東南亞地區最新一個引進該型戰機的國家。他表示，「殲-10戰機很快就會出現在雅加達。」但未透露具體採購數量與交付時間。

▲從中國進口的殲-10CE亮相巴基斯坦國慶閱兵。（圖／翻攝環球時報）

▲殲-10CE亮相巴基斯坦國慶閱兵。（圖／翻攝環球時報）

《環球網》引述《印尼安塔拉通訊社》與《雅加達環球報》報導稱，印尼國防部發言人先前已證實空軍正在評估殲-10的引進方案，強調「我們希望為軍隊配備最優質的裝備」。

印尼副防長道凡托指出，中國殲-10在印巴衝突中的實戰表現，是印尼將其列入採購清單的重要因素之一。他提到，殲-10具備先進性能且價格具競爭力，符合印尼對「高性價比現代化裝備」的戰略需求。

據了解，今（2025）年5月印度與巴基斯坦在克什米爾上空爆發空戰，巴方宣稱其殲-10CE戰機成功擊落多架印度空軍戰機，包括法製「陣風」戰機，這一戰果引起國際關注。

道凡托同時透露，印尼的軍購計畫不僅限於戰機，未來還將評估中國製造的艦艇、護衛艦及其他裝備。

印尼是東南亞最大經濟體，近年也積極推進軍事現代化，2022年與法國簽署81億美元合約採購42架「陣風」戰機，預計2026年交付；今（2025）年又與土耳其簽約引進48架「可汗」戰機，並與韓國共同研發KF-21戰機，顯示其多元化裝備佈局策略。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

印尼將採購解放軍殲-10戰機　副防長：印巴衝突表現成考慮因素

