關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

▲殲-35高清飛行照。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／綜合報導

大陸全力發展第二款隱身系列戰機殲-35，《央視》透露為其配套的新一代中等推力渦扇-19已裝上機，可為該機帶來高達1350公里的作戰半徑。由於官方透露福建艦電磁彈射測試順利，未來殲-35帶著渦扇-19上艦，意味著中國航母戰鬥群的打擊半徑將直接覆蓋第二島鏈。

渦扇-19是中國獨立研發的第四代中等推力渦扇發動機，由中國航發貴陽所自主設計、貴州黎陽發動機公司製造。官方公布的數據顯示，渦扇-19最大推力能達到12噸，使用壽命有4000小時，殲-35搭配兩台渦扇-19，總推力輕鬆突破22噸，推重比超過10，和殲-31用的RD93發動機相比，最大推力和使用壽命分別提高了30%和25%。

中國航發集團的總設計師黃維娜指出，新一代中等推力的航空發動機在工程驗證階段，因為用了數字化技術，現在需求滿足程度已經超過了90%。值得注意的是，在試製這款發動機的時間也縮短了25%，整個項目進度有望比原計劃提前完成。

▲大陸國產新一代渦扇中推在2019年曝光，從照片中其噴口鋸齒若隱若現被認為就是渦扇-19。（圖／翻攝自新浪軍事）

渦扇-19的成功問世無疑給殲-35系列戰機帶來更強大的動力，知名軍事自媒體「矚望雲霄」表示，如此一來殲-35A便能實現超音速巡航，最快可飛到2.2馬赫，比美軍F-35的1.6馬赫快出一大截，同時作戰半徑達1350公里，機載燃油量8噸左右，最大彈藥掛載超過8噸，正面最小雷達反射截面積僅0.01平方米。

此外，渦扇-19發動機的全向矢量噴口技術，讓殲-35A具備「360度全方位」的過失速機動能力，甚至還傳出在南海的軍事演習裡，完成關掉一台發動機還能做出落葉飄的高難度動作。

文章同時也指出，渦扇-19發動機不光能用在有人駕駛的戰鬥機上，因模塊化的設計也能裝在艦載無人機上，特別是非加力型號，能讓攻擊-21大型艦載無人機作戰半徑能超過2000公里。據了解，目前改進型已進入研發階段，推力還能更進一步漲10%，為下一代戰機動力研發打下基礎。