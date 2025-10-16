　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

▲大陸軍迷在微博瘋傳殲-35高清飛行照，機身有「中國海軍」和尾部「飛鯊」塗裝。（圖／翻攝微博）

▲殲-35高清飛行照。（圖／翻攝自微博）

軍武中心／綜合報導

大陸全力發展第二款隱身系列戰機殲-35，《央視》透露為其配套的新一代中等推力渦扇-19已裝上機，可為該機帶來高達1350公里的作戰半徑。由於官方透露福建艦電磁彈射測試順利，未來殲-35帶著渦扇-19上艦，意味著中國航母戰鬥群的打擊半徑將直接覆蓋第二島鏈。

渦扇-19是中國獨立研發的第四代中等推力渦扇發動機，由中國航發貴陽所自主設計、貴州黎陽發動機公司製造。官方公布的數據顯示，渦扇-19最大推力能達到12噸，使用壽命有4000小時，殲-35搭配兩台渦扇-19，總推力輕鬆突破22噸，推重比超過10，和殲-31用的RD93發動機相比，最大推力和使用壽命分別提高了30%和25%。

中國航發集團的總設計師黃維娜指出，新一代中等推力的航空發動機在工程驗證階段，因為用了數字化技術，現在需求滿足程度已經超過了90%。值得注意的是，在試製這款發動機的時間也縮短了25%，整個項目進度有望比原計劃提前完成。

▲▼大陸國產新一代渦扇中推在2019年曝光，從照片中其噴口鋸齒若隱若現，外界認為這就是傳聞已久為殲-31配置的渦扇-19。（圖／翻攝自新浪軍事）

▲大陸國產新一代渦扇中推在2019年曝光，從照片中其噴口鋸齒若隱若現被認為就是渦扇-19。（圖／翻攝自新浪軍事）

渦扇-19的成功問世無疑給殲-35系列戰機帶來更強大的動力，知名軍事自媒體「矚望雲霄」表示，如此一來殲-35A便能實現超音速巡航，最快可飛到2.2馬赫，比美軍F-35的1.6馬赫快出一大截，同時作戰半徑達1350公里，機載燃油量8噸左右，最大彈藥掛載超過8噸，正面最小雷達反射截面積僅0.01平方米。

此外，渦扇-19發動機的全向矢量噴口技術，讓殲-35A具備「360度全方位」的過失速機動能力，甚至還傳出在南海的軍事演習裡，完成關掉一台發動機還能做出落葉飄的高難度動作。

文章同時也指出，渦扇-19發動機不光能用在有人駕駛的戰鬥機上，因模塊化的設計也能裝在艦載無人機上，特別是非加力型號，能讓攻擊-21大型艦載無人機作戰半徑能超過2000公里。據了解，目前改進型已進入研發階段，推力還能更進一步漲10%，為下一代戰機動力研發打下基礎。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

準秋颱「風神」路徑分歧！周末降溫10度全台降雨

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

普發現金1萬倒數！立院協商「3.5小時拍板」保留8案　周五三讀衝關

風神成颱「關鍵轉折」路徑南修可能衝登陸　半個台灣雨涼變天2字頭

臉書留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

聲優媽媽推薦超好看動畫...女兒一看傻「我有配音」：先裝不知道

國際火線／人帥真好！「空洞派」掌門人馬克宏的無限之戰

關掉一台還能做出落葉飄！　殲-35已裝上新中推渦扇-19

住溫泉飯店玩漆藝　虹夕諾雅谷關「蒔繪＋金繼手作」冬日專案先看

林予晞曾是空服員　嘆「不敢請假」是體制問題

軍武熱門新聞

央視意外曝光殲-35總產量逾60架

殲-35已裝上新中推渦扇-19

解放軍攻台新利器直-20T亮相

馬防部雲台操演交叉火網阻敵登陸

中國刻意曝光殲-20產量已破300架

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

俄國瓦格納傭兵陣前脫逃　遭鐵錘爆頭處決

步兵117旅「震撼教育」戰場抗壓

世界最大功率！AI-136T渦軸發動機北京亮相　

絕密「黑三角」現蹤美軍基地

大陸研發雷射偵測潛艦　水下160公尺看光

美海軍第19艘瀕海戰鬥艦下水

首艘054B導彈護衛艦入列戰南海

東引、烏坵、南沙哪個是「最硬外島」結論曝光

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍威脅斷援

哈瑪斯移交4具人質遺體　以軍威脅斷援

哈瑪斯14日深夜交還4具以色列人質遺體，以色列國防軍（IDF）證實接收，但同時警告若該組織未歸還所有28具罹難人質遺體，將繼續限制人道援助進入加薩。美國總統川普（Donald Trump）則放話，若哈瑪斯不繳械，「美方將出手強制解除其武裝」，強硬言辭令外界憂心和平協議恐再生變數。

川普警告哈瑪斯：若不繳械我們會親自出手

川普警告哈瑪斯：若不繳械我們會親自出手

央視意外曝光殲-35總產量逾60架

央視意外曝光殲-35總產量逾60架

川普登《時代雜誌》封面　大讚任內重要成就

川普登《時代雜誌》封面　大讚任內重要成就

拜登發文「大讚川普」：為和平努力

拜登發文「大讚川普」：為和平努力

關鍵字：

殲-35渦扇-19殲-35A大陸軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯北車性侵港女！2人竟是朋友　警證實

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

正妹逼店員賣春接400客　移送照驚豔日台網友

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

Toyz火鍋店突宣布歇業！官方親曝原因

新壽北士科T17、T18動土儀式　確定明天上午安排

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面