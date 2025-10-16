高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

▲高師大和平校區商圈出現怪阿姨，藉故拐學生上樓反鎖屋內。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄師範大學商圈出現怪人！有女學生指出，昨（15）日在學校附近遇到一名婦人表示腳不方便，希望她們幫她提便當上樓，但該名婦人行徑怪異，沿途用手機播放宗教咒語，還堅持要學生幫她放進屋內；沒想到此事並非單一事件，校方也發布公告表示，曾有一名男學生被婦人反鎖在屋內，呼籲學生當心警覺。

女學生於社群網路指出，10月15日中午和朋友在學校附近一家韓式料理店前遇到一名婦人，婦人表示自己的腳不太方便，希望學生幫她提便當上樓，不過整個過程中，婦人不斷地播放宗教咒語，且態度也沒有很好。便當提上樓後，女學生本來要放在婦人家門口，但婦人卻堅安持要她們幫忙拿進屋內。

女學生表示，後來查學校公告才發現，不只她和朋友，已經有好幾位同學遇過同樣的情況，甚至有人被關在裡面，希望大家在幫助人的同時也要保護好自己。

▲校方示警該處有怪阿姨出沒。（圖／翻攝自校方官網）



根據高師大校安中心昨日發布行政公告，標題是「苓雅區林泉街韓國食堂附近有行為異常人士出沒，請師生小心防範」，內文則寫道：本校教師提醒，10月15日中午在林泉街首爾韓國食堂附近遇到一位婦人，身高約150公分、微胖、手機播放宗教咒語，時常在路口，假裝因腳痛無法提便當上對面大樓等理由，協請民眾幫忙陪同上樓。

公告進一步指出，據學生說明，曾有位學長幫她提上樓，還被反鎖在裡面，希望不要再有其他人被騙。校安中心再次呼籲，師生如果發現類似此人行為，切勿回應及協助，如果該婦人有任何糾纏可撥打110向警方或07—2236222向轄區凱旋派出所報案協助。校方已通報轄區警方加強該區域巡邏，校安中心呼籲師生行經此處務必提高警覺。

轄區苓雅分局表示，未接獲相關報案，不過經檢視學生所拍攝影片，民眾協助婦人提取物品返家，尚無違法、違規行為。警方已聯繫發文者，但學生無須警方協助；另已釐清當事人身分並勸導避免違法行為發生。