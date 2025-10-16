　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

▲▼高師大,國立高雄師範大學,高師大和平校區。（圖／記者許宥孺攝）

▲高師大和平校區商圈出現怪阿姨，藉故拐學生上樓反鎖屋內。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄師範大學商圈出現怪人！有女學生指出，昨（15）日在學校附近遇到一名婦人表示腳不方便，希望她們幫她提便當上樓，但該名婦人行徑怪異，沿途用手機播放宗教咒語，還堅持要學生幫她放進屋內；沒想到此事並非單一事件，校方也發布公告表示，曾有一名男學生被婦人反鎖在屋內，呼籲學生當心警覺。

女學生於社群網路指出，10月15日中午和朋友在學校附近一家韓式料理店前遇到一名婦人，婦人表示自己的腳不太方便，希望學生幫她提便當上樓，不過整個過程中，婦人不斷地播放宗教咒語，且態度也沒有很好。便當提上樓後，女學生本來要放在婦人家門口，但婦人卻堅安持要她們幫忙拿進屋內。

女學生表示，後來查學校公告才發現，不只她和朋友，已經有好幾位同學遇過同樣的情況，甚至有人被關在裡面，希望大家在幫助人的同時也要保護好自己。

▲校方示警該處有怪阿姨出沒。（圖／翻攝自校方官網）

▲校方示警該處有怪阿姨出沒。（圖／翻攝自校方官網）

根據高師大校安中心昨日發布行政公告，標題是「苓雅區林泉街韓國食堂附近有行為異常人士出沒，請師生小心防範」，內文則寫道：本校教師提醒，10月15日中午在林泉街首爾韓國食堂附近遇到一位婦人，身高約150公分、微胖、手機播放宗教咒語，時常在路口，假裝因腳痛無法提便當上對面大樓等理由，協請民眾幫忙陪同上樓。

公告進一步指出，據學生說明，曾有位學長幫她提上樓，還被反鎖在裡面，希望不要再有其他人被騙。校安中心再次呼籲，師生如果發現類似此人行為，切勿回應及協助，如果該婦人有任何糾纏可撥打110向警方或07—2236222向轄區凱旋派出所報案協助。校方已通報轄區警方加強該區域巡邏，校安中心呼籲師生行經此處務必提高警覺。

轄區苓雅分局表示，未接獲相關報案，不過經檢視學生所拍攝影片，民眾協助婦人提取物品返家，尚無違法、違規行為。警方已聯繫發文者，但學生無須警方協助；另已釐清當事人身分並勸導避免違法行為發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／不拿北市府的錢！T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

舊蘇花公路男子墜數十公尺深崖　消防尋獲確認死亡

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

舊蘇花公路男子墜數十公尺深崖　消防尋獲確認死亡

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

台南奇美「史上最大埃及展」！7展區亮點搶先看　網友嗨喊超期待

美政府關門「每周損失4500多億」！　貝森特示警經濟衝擊

舊蘇花公路男子墜數十公尺深崖　消防尋獲確認死亡

0403花蓮地震「3年前有前兆」　台師大研究：深部斷層無震滑移

新壽T17、T18今動土典禮　藍綠議員齊喊話：不斷惡鬥勢必兩敗俱傷

渣打推出金融資產組合融資方案　為亞資專區注入新動能

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主　白目醉漢砸店被追砍

東吳富少搭貿易商子聯手黑幫搞跨國走私！

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

即／半脫褲拉扯年輕女　北市淫男訊後請回

更多熱門

相關新聞

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

快訊／賴清德被換「中分粉紅色頭髮」！　本尊回：蛤？

南韓女子天團BLACKPINK即將2度在高雄世運主場館開唱，高雄除海洋流行音樂中心等六大知名地標與各主要飯店、百貨以粉紅色燈飾迎接外，高雄市長陳其邁、前總統蔡英文都換上粉紅色髮色的大頭貼照片；有趣的是，有網友貼出總統賴清德「中分粉紅色頭髮」照片，吸引賴清德本尊的官方帳號回應了一個字「蛤」？

快訊／高雄民宅凌晨傳爆炸巨響！1男送醫

快訊／高雄民宅凌晨傳爆炸巨響！1男送醫

陳其邁粉頭照曝！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

陳其邁粉頭照曝！PO活動懶人包：來高雄別只待1天

翻轉布丁超甜　醫：碳水量＝1/2碗白飯

翻轉布丁超甜　醫：碳水量＝1/2碗白飯

9旬翁「搶快闖燈」　女騎士慘遭擊落

9旬翁「搶快闖燈」　女騎士慘遭擊落

關鍵字：

高雄高師大反鎖便當

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面