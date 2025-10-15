　
國際

失蹤韓國人找到了？　柬埔寨證實「80人被扣留」但拒回國

▲▼柬埔寨國旗在位於金邊以東約50公里的干丹省湄公河河面上飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨國旗在湄公河上飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

80位韓國公民在柬埔寨失蹤的案情出現最新進展，柬埔寨內政部發言人杜速克（Touch Sokhak）15日證實，這一批韓籍人士正被移民總局扣留中，但令人意外的是，「他們拒絕回國」。

韓國外交部14日透露，這80人可能落入求職詐騙陷阱，或者成為詐騙中心的受害者，才會在柬埔寨失去聯繫。總統府辦公室說，其中63人據信遭柬埔寨拘留，政府「致力於將所有韓國國民帶回國」。

杜速克則於15日向《柬中時報》證實，確實有80名韓國公民正被柬埔寨移民總局扣留中，但尚不確定是否就是媒體提及的那一批人。

此外，即便首爾當局已經接觸溝通，這批被扣留的韓國人士依然拒絕返國，目前仍不清楚具體原因。不過，柬埔寨移民總局將針對此事發布正式新聞稿對外說明。

另據《法新社》報導，韓國總統國安顧問魏聖洛15日表示，據信柬埔寨詐騙從業人數高達20萬人，受害對象遍及全球，其中也包括南韓，「韓籍從業人數也相當可觀，雖然難以精確掌握實際數字，但相關單位推測超過1000人。」

首爾當局15日已派遣聯合工作小組前往柬埔寨首都金邊，處理公民遭誘騙、綁架及拘禁等問題。

天天死人！柬詐騙園區「業績沒達標」就割器官　韓媒揭煉獄黑幕

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／館長15萬交保！
鏟子超人急喊「這周末別去光復鄉」原因曝！　一票退車票了
快訊／板橋男公寓5樓墜落！　肢體變形倒臥路面
快訊／「褲子脫一半」露鳥拉年輕女　北市淫男聲押
台中七期豪宅虐殺首開庭！　死者遭榔頭敲下體
民進黨選對會拍板　何欣純參選台中市、林國漳選宜蘭
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

【社死級掛網】排球還沒到 牙套先到了

韓國柬埔寨詐騙豬仔

