加秘密配方？麥當勞可樂特別好喝　科學家曝關鍵

不少人都認為，麥當勞的可口可樂特別好喝，更冰、也更有氣泡，而科學家也解釋原因，要歸功於麥當勞對飲料的重視，在每個步驟中，他們都付出額外的努力。

據《UNILAD》報導，美國人對可口可樂的熱愛早已不是秘密，最近的數據顯示，今年美國的可口可樂產品消耗量大約為393億公升。而不少人認為，麥當勞的可樂比其他地方的更好喝，可樂更冰、更有氣泡。大家多年來堅信，麥當勞有某種秘密配方，使得可口可樂味道更佳。《赫芬頓郵報》邀請專家、工程師和碳酸飲料專家、布朗大學教授澤尼特（Roberto Zenit）來解開這個謎題。

澤尼特在報告中表示，在每個步驟中，麥當勞都會付出額外的努力，確保顧客享受到最佳的可口可樂體驗，基本上，這取決於更優越的溶質（糖漿）和溶劑（水）混合物，從而產生最佳的可口可樂飲品。

澤尼特強調，高品質的溶劑是關鍵，這一秘密在於麥當勞使用過濾後的預冷水，因為碳酸飲料中的氣泡行為，是根據亨利定律（Henry's Law）的物理化學原理決定。

澤尼特表示，根據亨利定律，氣體的溶解度（在這指二氧化碳）與其分壓成正比，與液體溶劑（水）的溫度成反比。因此水越冷，二氧化碳就越容易溶解在水中，並保持其氣體狀態。

澤尼特說明，麥當勞使用的糖漿與其他餐廳使用塑料袋包裝的可樂糖漿不同，他們通過不銹鋼罐來運送糖漿，這樣可以使飲料更新鮮、更好喝，因為它能保護糖漿免受陽光、空氣、氧氣等因素的影響。

不僅如此，專家們還表示，這與糖漿的數量和品質有關，麥當勞使用的糖漿與碳酸水的比例高於標準產品，以補償冰塊融化造成的稀釋。而吸管其實也有秘密，麥當勞曾公開表示，他們的吸管比標準吸管寬約0.02英寸。

至於為什麼麥當勞可樂那麼令人滿足？澤尼特在他的論文《碳酸飲料的流體力學》中推測，碳酸飲料激活的感覺不僅僅是對味覺的刺激，還會對我們的大腦產生影響。

澤尼特表示，碳酸飲料觸發的是大腦深處的痛覺受體，這些受體在品嚐辛辣食物時也會被激活，奇怪的是，當碳酸水給如老鼠、狗和馬飲用時，這些動物卻拒絕喝它，事實上，似乎只有人類能夠享受它那種輕微的刺激效應。

