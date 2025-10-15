整尾柴魚？吃麻辣鍋夾出「黑色木頭」　業者道歉認：是廚房食物夾

▲某麻辣香鍋店的餐點意外出現「木質食物夾」。（圖／翻攝自業者臉書）

圖文／CTWANT

高雄一位民眾近日到小港區某麻辣香鍋店買了餐點，卻意外從碗裡夾出奇怪的「黑色大木頭」，事後業者迅速回應，該物品是店裡廚房在使用的「木質食物夾」，為員工操作不慎滑入鍋中，而此事件屬於重大操作疏失，目前已將涉事員工停職檢討。

這位民眾12日晚間在Threads曬出一張照片，可以看到她用筷子夾著一個奇怪的「黑色大木頭」，上面還沾著麻辣香鍋的調味料，而這也讓她傻眼道「這到底是什麼鬼？這木頭吧！這什麼啦」、「誰在那邊說是中藥，我要瘋了！根本不會有正常人把這個東西給客人好嗎」。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言打趣，「這是木魚啦」、「賺到了！是整尾柴魚」、「這塊是我們家刮痧用的」、「河狸尾巴」、「會不會是日本百年老柴魚，邊刮邊用的那種」、「這是鞋底」、「這材質看起來像木頭，連木紋都有怎麼會是魚」。

對此，業者13日凌晨在貼文下方回應，「經內部查證後確認：該碗餐點中出現的物品為本店廚房日常使用的『木質食物夾』。因員工操作不慎導致夾具滑入鍋中，未即時察覺便誤將餐點出餐。此事件屬於重大操作疏失，我們深感抱歉，造成顧客用餐觀感不佳，致上最深的歉意。」

業者強調，目前已將涉事員工職檢討，並接受再教育訓練，餐廳也立即全面檢視出餐流程，增設雙重確認制度，後續更會加強內部衛生與安全稽核，確保類似事件不再發生，「我們已主動與當事顧客聯繫，並誠懇致歉、提出相對應補償方案。我們絕對負起全部責任，不逃避、不推託，因為顧客的信任與安全，永遠是我們最重視的事。」

高雄市衛生局指出，已派人前往該餐飲店，現場檢視食材及成品並未發現異物，烹煮器具完整無鬆脫狀況，只有業者坦承了曾接獲消費者反應餐點內有異物，確為該店木質夾子鬆脫掉入所致，目前已更新汰換，而衛生局依《食品安全衛生管理法》將裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局也依「食品良好衛生規範準則」進行查察，針對現場冷藏庫無溫度指示器、員工物品未專區放置及從業人員未依規定健康檢查等缺失，要求業者限期改善，若屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁處6萬元以上、2億以下罰鍰。

