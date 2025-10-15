　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

地主阿德的妹妹感嘆，住家所採用的建材是僅次於總統府所用建材一級紅磚（TR磚）的二級紅磚，只是再好的建材依然難敵百年光陰的侵蝕。（圖／黃耀徵攝）

▲地主阿德的妹妹感嘆，住家所採用的建材是僅次於總統府所用建材一級紅磚（TR磚）的二級紅磚，只是再好的建材依然難敵百年光陰的侵蝕。（圖／黃耀徵攝）

圖文／CTWANT

台北市大同區橋北段三小段的地主們苦等都更10年，卻至今仍無法順利展開家園重建，導致地主們只能花費大量的金錢與時間來修繕屋齡超過130年的老屋。橋北段三小段位於大稻埕迪化街上，這裡的建築可以追溯自清朝光緒年間，而同樣位於此地區的還有馬偕牧師所建造的大橋教會。另，渴望展開都更的地主阿德（化名），其祖父當年還與板橋林家大帳房、許氏宗親會會長許丙共創許氏宗親會的開山鼻祖。

大同區橋北段三小段的房屋擁有滿滿的歷史韻味，馬偕牧師自清朝來台時期建立起的枋隙禮拜堂（大橋教會）也佇立於此。馬偕牧師於1872年來到台灣傳教與行醫，並創立台灣北部第一所西醫醫院「滬尾偕醫館」，也是著名的馬偕醫院前身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大同區橋北段三小段地主之一的阿德表示，板橋林家大帳房許丙和他祖父許陳清江曾共同創立許氏宗親會。（圖／翻攝自秋惠文庫臉書）

▲大同區橋北段三小段地主之一的阿德表示，板橋林家大帳房許丙和他祖父許陳清江曾共同創立許氏宗親會。（圖／翻攝自秋惠文庫臉書）

馬偕除了在台灣醫界貢獻良多，同時也積極在台灣傳教。由於中法戰爭期間台北的大龍峒禮拜堂被摧毀，馬偕博士向清廷爭取，由台灣巡撫劉銘傳撥款賠償，並於1886年由馬偕牧師重建枋隙禮拜堂。如今枋隙禮拜堂已經成立139年，改名為大橋教會，且當年大部份的建築已經毀壞，目前唯有唭哩岸外牆和牧師辦公室是當年的歷史見證。

馬偕牧師在台北市共興建過4座教堂，分別為錫口教堂、艋舺教堂、大龍峒教堂、新店教堂，如今留存下來的歷史見證僅剩下前身為大龍峒教堂的大橋教會。台北市文化局2021年，因考量到大橋教會還保有清朝時代的唭哩岸石外牆，經文資小組審查同意以後，將大橋教會登錄為歷史建築，不料成為影響都更因素之一。

枋隙禮拜堂已經成立139年，現名為大橋教會，當年大部份的建築已經毀壞，目前唯有唭哩岸外牆和牧師辦公室是當年的歷史見證。（圖／翁靖祐攝）

▲枋隙禮拜堂已經成立139年，現名為大橋教會，當年大部份的建築已經毀壞，目前唯有唭哩岸外牆和牧師辦公室是當年的歷史見證。（圖／翁靖祐攝）

此外，現年76歲的地主阿德也和記者分享，橋北段三小段除了和馬偕牧師有淵源外，也和當年板橋林家的大帳房許丙有關。許丙於1911年從淡水公學校畢業以後，至板橋林家的林本源總事務所任職，並成功在短短5年內升任第一房庶務長，並成功為林家創辦華南銀行，晚年更是擔任唐榮鐵工廠、臺灣青果公司顧問，並積極促進中日合作。當年，許丙也在阿德祖父許陳清江的協助下，共同創立了許氏宗親會，並由許丙擔任會長。

訪談當天，阿德也談到其祖父許陳清江在日據時期是保正，並在迪化街二段經營碾米廠，也因此累積了足夠的財富，當年在淡水、北投以及新店擁有很多土地。阿德的妹妹也補充，如今已經破爛不堪的住家，當年所採用的建材是僅次於總統府所用建材一級紅磚（TR磚）的二級紅磚，只是再好的建材依然難敵百年光陰的侵蝕。

延伸閱讀
大稻埕都更難1／迪化街繁華盡頭竟藏「危樓」！　老宅強撐百年住戶如困獸
直屏劇崛起1／王思佳和小6歲丫頭演母女　愛雅尪「萬先生」短劇提前練習當爸！
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德　今抵刑事局偵訊
玖壹壹師弟被抓成破口！　勾惡律師百萬保金黑幫出的
北車大廳女遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施
快訊／收盤前大單敲進！台積電刷新天價　台股飆漲
37歲八點檔女星宣布結婚、懷孕！　放閃照曝光
快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉了
別再轉傳北車性侵影片！　黃捷：對受害者是二度傷害

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北車女子遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施：增鐵警守望密度

快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉：千錯萬錯都是我們的錯

搭台鐵講電話被投訴　她委屈「只是正常音量」！釣出列車長曝關鍵

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

整尾柴魚？吃麻辣鍋夾出「黑色木頭」　業者道歉認：是廚房食物夾

3年沒幹嘛就賺100億？他點出新壽「當英雄／壞人」結局：很好選吧

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

年輕女「車廂內大聲講電話」　他見1細節耳朵紅了：沒想到是這樣

長榮空姐罹「史迪爾氏症」猝逝？前台大醫揪1疑點：不一定

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

北車女子遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施：增鐵警守望密度

快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉：千錯萬錯都是我們的錯

搭台鐵講電話被投訴　她委屈「只是正常音量」！釣出列車長曝關鍵

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

整尾柴魚？吃麻辣鍋夾出「黑色木頭」　業者道歉認：是廚房食物夾

3年沒幹嘛就賺100億？他點出新壽「當英雄／壞人」結局：很好選吧

馬偕牧師、板橋林家大帳房好有緣！　橋北段紅磚的繁華與滄桑

長榮工會籲修法保障請假權益　不排除「10/26馬拉松」陳情

年輕女「車廂內大聲講電話」　他見1細節耳朵紅了：沒想到是這樣

長榮空姐罹「史迪爾氏症」猝逝？前台大醫揪1疑點：不一定

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

國台辦引用《沒出息》酸台積電　王世堅嗆：連滾帶爬的是中芯、紫光

日本療養院驚爆命案！2名老婦「頭部噴血」慘死房間　警逮捕前員工

NET南港展店開出2大規格　商仲一看指「難辦！」

快訊／館長現身！直播喊斬首賴清德惹議　今抵刑事局偵訊畫面曝

同天發競選歌較勁！林俊憲找金曲歌王助陣　陳亭妃喊：這首等8年

鄭中基泰國廢棄醫院拍戲！　工作人員驚見「阿飄舔他雙腿」嚇壞全劇組

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

妻深夜狂吐癱軟！夫急衝派出所求救　警車鳴笛開道5分鐘到醫院

輝達卡關！張景森嗆「辭職一周」讓他來做　李四川：謝謝指教

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

生活熱門新聞

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

北車性侵案！目擊者曝「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

西寧國宅要拆了　命理師曝風水

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

颱風恐釀東部豪雨　雨量超標將強制撤離

更多熱門

相關新聞

長榮空姐罹史迪爾氏症猝逝？林氏璧揪疑點：不一定

長榮空姐罹史迪爾氏症猝逝？林氏璧揪疑點：不一定

長榮航空一名34歲孫姓空服員，在9月底執行從米蘭飛回台灣航班時身體不適，多次向座艙長反應仍無獲得回應，返台16天後不幸離世，事後調查，發現其死因疑與罕見自體免疫疾病「史迪爾氏症」（Adult-onset Still's disease）有關。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧（孔祥琪）表示，自己判斷該空服員不一定是「史迪爾氏症」，僅僅是醫生起初懷疑的鑑別診斷之一，後來也沒有獲得證實。

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

公職女想轉服務業　一票人狂勸：沒外面累

公職女想轉服務業　一票人狂勸：沒外面累

不是塑膠袋就能回收！

不是塑膠袋就能回收！

騎車別穿「這款鞋」！名醫示警「一摔腳恐殘」

騎車別穿「這款鞋」！名醫示警「一摔腳恐殘」

關鍵字：

周刊王大稻埕

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

爆熱戀60歲司機！啦啦隊女神認了交往2年

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面