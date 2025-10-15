　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「小指貼退熱貼」助眠爆紅！醫警告3類人禁用：恐引發窒息

日本「小指貼退熱貼」助眠法爆紅。（圖／翻攝自Instagram@asu__kurashi）

▲日本「小指貼退熱貼」助眠法爆紅。（圖／翻攝自Instagram@asu__kurashi）

圖文／CTWANT

近日有日本網友分享助眠小妙招，將「退熱貼」貼在小拇指上睡覺可以一夜好眠。影片曝光後，立刻引發大票台灣網友親自實測，回報這個方法有效。不過，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，小指貼退熱貼的助眠方法，對「孕婦、嬰幼兒」來說，是個巨大的健康陷阱，對「蠶豆症患者」更是絕對的禁區，薄荷醇成分恐導致這些特定類群引發窒息、呼吸抑制或急性溶血反應。

日本網友在Instagram分享一段實測影片，將退熱貼剪下一小片後，輕包在小拇指上入睡，醒來後感覺神清氣爽，睡得非常好。原PO也解釋這麼做的原因，由於小拇指的反射區與心臟、腎臟、自主神經相關，在小拇指貼上退熱貼可以舒緩過度活躍的神經或釋放壓力，進而幫助睡眠。

該影片陸續被分享到各大網站，許多台灣網友嘗試後回報，「試一次隔天早上有腦袋很清新的感覺」、「睡到不知天地為何物」。中醫師則解釋，「退熱貼助眠法」的關鍵並非位置，而是末梢降溫的效果，睡眠時若讓體表溫度下降，就能促進褪黑激素分泌、活化副交感神經，讓身體放鬆入眠。

對此，婦產科醫師張瑜芹發文示警，這方法對「孕婦、嬰幼兒、蠶豆症患者」是巨大的健康陷阱。由於一般市售退熱貼為了要有「涼感」，常常添加高濃度的薄荷醇（Menthol），對特定族群來說是毒性。

張瑜芹說明，特別是2歲以下嬰幼兒，應立刻停止使用退熱貼，神經毒性等揮發性物質易穿透嬰幼兒嬌嫩的皮膚，進入體內，對尚未發育完全的神經系統造成刺激，嚴重時可能誘發癲癇、抽搐；而貼在靠近口鼻的地方，高濃度的氣體可能刺激幼兒的氣管，引發呼吸道痙攣，導致窒息或呼吸抑制。

另外，同樣建議孕婦能不用就不用，張瑜芹表示，所有經皮膚吸收的化學物質，都有進入血液循環的可能，孕婦的健康原則就是：「非必要、非醫囑，不接觸」。

最後張瑜芹強調，退熱貼對「蠶豆症患者」（G6PD缺乏症）則是絕對的禁區， 一旦接觸可能立即引發急性溶血反應，危及生命。

張瑜芹呼籲長期疲勞的民眾，請去看醫師，檢查甲狀腺、貧血、睡眠問題；若家中有孩子，請遵循兒科醫師的指示，「退熱貼是設計用來『物理輔助降溫』的產品，不是拿來當作提神醒腦的玄學小物。」

