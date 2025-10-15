他靠改變「1飲食習慣」讓肌膚回春！醫實測僅1年：手上黑斑全消失

▲只要「吃對食物」，就有機會讓老人斑消失。（圖／翻攝自FB 思思醫師）

許多人發現臉上或手背出現黑斑時，往往以為那只是「年紀到了」的自然現象。不過，家醫科醫師李思賢表示，這些被稱為「老人斑」的斑點，其實並非單純只是皮膚問題，而是全身老化與代謝失衡的外在訊號。李思賢醫師還分享美國心臟外科醫師岡德里（Steven Gundry）的案例，指這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

李思賢醫師在FB粉絲專頁發文表示，許多人認為黑斑只是表皮色素沉澱，但是當皮膚出現老人斑時，體內的心臟、腦部與肺部往往也正在發生相同的氧化與纖維化反應。

李思賢醫師表示，這些黑斑是「纖維化」在皮膚表層的可見現象，代表全身細胞與組織的彈性正在喪失。造成這種變化的關鍵是「糖化」（glycation），當糖分子與蛋白質結合後，會產生糖化終產物（AGEs），這些分子會破壞膠原蛋白，使皮膚變得鬆弛、暗沉並出現斑點，同時也在心臟與內臟器官中造成傷害。

李思賢醫師進一步說明，糖化不只是吃甜食的問題，許多高溫烹調方式也會造成體內AGEs暴增。例如糖醬烤雞、烤焦牛排、蛋白棒與蛋白粉等食品，看似健康卻可能刺激胰島素分泌並引發發炎。

岡德里醫師建議，應以溫和烹調取代煎炸與炭烤，像蒸、燉或低溫烘烤，都能顯著減少體內糖化負擔。此外，全食物來源的蛋白質，像是魚、雞蛋與豆類，都比加工蛋白粉更穩定，對身體的壓力也小得多。

談到飲食以外的關鍵因素，李思賢醫師提到另一項與老人斑相關的荷爾蒙「IGF-1（胰島素樣生長因子-1）」。這種因子會促進細胞生長，但濃度過高時，會讓組織提早纖維化、皮膚老化加快。

岡德里醫師也提到，自己早年手上曾布滿黑斑，後來透過低糖化飲食與調整腸道菌相，一年內斑點幾乎消失。他說，這並非靠外用美白產品達成，而是靠「從內在修復代謝與腸道環境」，讓皮膚自然恢復年輕狀態。他認為，外用保養品充其量只能輔助，真正的根本解方仍在於飲食與生活型態的調整。

李思賢醫師則在結尾呼應岡德里的建議，指出老人斑不僅是外觀問題，更是身體發炎與代謝異常的警訊。當皮膚開始出現黑斑，代表內部系統正在發出警報。要讓皮膚恢復健康與光澤，應從少糖化飲食開始，控制血糖波動、避免高溫焦化食物、增加植物性蛋白，並讓腸道菌相恢復平衡。當體內環境年輕了，外在膚質自然也會跟著變得年輕。

