生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮空姐罹「史迪爾氏症」猝逝？前台大醫揪1疑點：不一定

長榮航空。（示意圖／報系資料照）

▲長榮猝逝空姐疑患罕病「史迪爾氏症」。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

長榮航空一名34歲孫姓空服員，在9月底執行從米蘭飛回台灣航班時身體不適，多次向座艙長反應仍無獲得回應，返台16天後不幸離世，事後調查，發現其死因疑與罕見自體免疫疾病「史迪爾氏症」（Adult-onset Still's disease）有關。對此，台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧（孔祥琪）表示，自己判斷該空服員不一定是「史迪爾氏症」，僅僅是醫生起初懷疑的鑑別診斷之一，後來也沒有獲得證實。

林氏璧昨（14）日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文道，根據流出的對話，9月25日就有提到「醫師覺得是一個叫史迪爾氏症的類風濕免疫疾病，正式抽血、X光要下禮拜才知道」；而10月1日長庚住院時，空服員回覆「還要繼續做檢查，還查不出來原因。免疫方面的疾病，也可能是感染」；10月10日，空服員的姐姐透露「她已經昏迷好多天，很多器官嚴重受損，尤其是是神經系統」，座艙長則說到「學妹說之前吃了1個月抗生素」。

林氏璧指出，醫師很早就懷疑「史迪爾氏症」這個病，但後來經過檢查並沒有獲得證實，但由於史迪爾氏症極為罕見，盛行率約百萬分之2，無特定之實驗室診斷方法，診斷需依賴臨床、實驗室檢查、病程與治療反應綜合判斷，須符合一定的診斷條件，也要排除表現相近之其他疾病，包括感染，腫瘤，其他自體免疫疾病，「要確診絕對不是一件容易的事情！」

林氏璧說，該空服員最終出現多重器官衰竭，但這是很多疾病到最後的共同表現，而「史迪爾氏症」如果控制不好轉成「巨噬細胞活化症候群」，就是所謂的「免疫風暴」的時候，當然有可能這樣表現，僅僅是可能之一而已。

林氏璧提及，某新聞標題曾寫「史迪爾氏症死亡率達3成」，但這是錯誤資訊，受訪的風濕免疫科醫師是說「如控制不慎出現併發症，死亡率可達1至3成」，不代表這個病整體的死亡率有3成，一般「史迪爾氏症」就是會燒個不停，對抗生素沒什麼反應，很多病患可能會燒幾個月都沒辦法有個診斷，完全找不到原因，但用了包括類固醇等等免疫抑制藥物後就逐漸改善，如果控制好的病患，整體預後還算是可以的。

林氏璧表示，感染科臨床上有一個疑難雜症叫做「不明原因發燒」（或作不明熱，Fever of unknown origin，縮寫為FUO），這樣難以診斷的病患經常會被他們碰上，而這樣的診斷有時不是很容易，即使做盡了各種檢查，都不一定有答案，面臨這種狀況的時候，其實對病人，家屬還有醫師都是十分艱難的考驗。

最後，林氏璧也感嘆，「其實每個人的病情是病人隱私，不管醫院後來有沒有確定查清楚，我們可能永遠不會知道答案。我只是從現有的報導抽絲剝繭一下，希望大家不要對這個這幾天新聞忽然狂報的疾病有所誤解。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

楊銘威是蔣偉文的老二　方志友「我們私底下相干」

