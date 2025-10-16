　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打去年7月偵破以江姓主嫌為首的博弈機房案，但在一批查扣的手機、電腦等贓證物中，經數位鑑識作業分析，意外發現江還涉及暴力討債，對債務人或不聽話的成員，施以強迫喝符水、用馬桶刷刷牙等虐待方式，甚至持高爾夫球桿毆打，警方偵訊後依恐嚇取財、加重妨害自由等罪移送，檢方複訊後聲押禁見獲准。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲被害人被強迫用馬桶刷刷牙。（圖／記者白珈陽翻攝）

中打偵六隊指出，江姓男子（36歲）有太陽聯盟背景，專案小組去年7月間破獲江在台中市大進街某社區大樓內的的博弈機房，當場逮獲江等12人，全案依賭博罪送辦後，江被判刑10月確定。

警方後續針對查扣的手機、電腦執行數位鑑識作業過程中，發現有多起暴力凌虐影像，立即展開調查；警方查出，江男等人為索討債務，或懲處內部成員，逼迫被害人抄寫心經三遍後，將灰燼丟入水中要求被害人喝下。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲江等人逼迫被害人抄寫心經三遍後，將灰燼丟入水中要求被害人喝下。（圖／記者白珈陽翻攝）

不僅如此，江等人還強迫被害人用馬桶刷刷牙，或用球棒、電熔膠條、高爾夫球桿毆打被害人，還恐嚇被害人剁手腳、賣到柬埔寨，甚至脅迫債務人家屬簽下本票、轉讓車輛，金額達30萬元至180萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲江等人持球棒、電熔膠條、高爾夫球桿毆打被害人。（圖／記者白珈陽翻攝）

中打說，全案經報請嘉義地檢署指揮偵辦，與台中市警局、嘉義市警局及南投縣警局共同偵辦，將涉案的江等7名暴力集團成員拘捕到案，警詢後依組織、妨害自由、恐嚇取財等罪送辦，其中江男經檢方聲押禁見獲准，其餘人5萬元至10萬元交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／不拿北市府的錢！T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金
新壽今北士科動土典禮　北市：若實質開工將勒令停工
快訊／1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死
飾金飆每錢16170元天價　老夫妻賣3公斤搬走千萬現鈔
短劇《折腰》「女幫男手排毒」尺度太大！　上線24小時慘遭下架
全球股市震盪加劇　外銀：4大理由延續漲勢
為了20歲正妹大混戰！　26歲男被狂捅17刀慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

舊蘇花公路男子墜數十公尺深崖　消防尋獲確認死亡

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

舊蘇花公路男子墜數十公尺深崖　消防尋獲確認死亡

鐵警「蓋6天」火燒屁股才秀肌肉　北車街友淪替死鬼「狂被關懷」

快訊／百福車站1人闖鐵軌「遭太魯閣號輾過」！肢體扭曲爆頭慘死

高師大商圈怪阿姨出沒！求助學生竟「拐上樓鎖屋內」　校方示警

逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

歸仁圓環互轟35槍！角頭七甲財慘死　幕後瘋狗彬+槍手全輕判定讞

持美工刀性侵前女友還錄影　台中惡狼重判7年3月定讞

快訊／應曉薇被指藉質詢恐嚇證人　抵北院無奈苦笑進羈押庭

「臭機X」台南男疑等太久怒砸飯糰攤玻璃　店家無奈不提告

5男為20歲正妹混戰釀1死2傷！26歲情敵被捅17刀...倒地噴血亡

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

台南奇美「史上最大埃及展」！7展區亮點搶先看　網友嗨喊超期待

美政府關門「每周損失4500多億」！　貝森特示警經濟衝擊

舊蘇花公路男子墜數十公尺深崖　消防尋獲確認死亡

0403花蓮地震「3年前有前兆」　台師大研究：深部斷層無震滑移

新壽T17、T18今動土典禮　藍綠議員齊喊話：不斷惡鬥勢必兩敗俱傷

渣打推出金融資產組合融資方案　為亞資專區注入新動能

台人也被捕！柬埔寨掃盪詐騙逮3455人　75名幹部涉殺人等重罪

3高選債穩收息　財金博士專攻直投債鎖利5%

新壽今辦北士科動土典禮　北市曝「未申請」：若實質開工將勒令停工

【感人時刻】中風癱瘓爸爸站起來了！擁抱人質兒歸國爆哭

社會熱門新聞

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

雅虎奇摩知識+：小孩過世4天怎處理？　禮儀師鍵盤揪兇

留言「問候黃捷媽媽」挨告！法官判無罪

即／應曉薇明加開羈押庭　女兒害怕發文

當眾性侵震驚社會　北市警局公布5大作為

林森北水餃名店老闆曾是竹聯堂主　白目醉漢砸店被追砍

東吳富少搭貿易商子聯手黑幫搞跨國走私！

「中壢怪人」嗆朋友名吃霸王餐　被本尊K到滿臉血

北車性侵案　目擊的馬籍學生曝經過

即／半脫褲拉扯年輕女　北市淫男訊後請回

更多熱門

相關新聞

余正煌勾結黑幫暴力討債　遭求刑3年半

余正煌勾結黑幫暴力討債　遭求刑3年半

曾與新竹市前市長林智堅對簿公堂的調查局調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉共同投資失利，竟利用調查局「法眼系統」盜查個資，與軍情局上校侯俊榮聯手委託竹聯幫明仁會暴力討債，惡性重大，台北地檢署24日將余正煌、侯俊榮提起公訴，並具體求處各3年6月、3年有期徒刑。

債務糾紛押走2男！苗栗議長獨子等16人被起訴

債務糾紛押走2男！苗栗議長獨子等16人被起訴

合法掩護非法　黑幫企業化洗錢手法曝

合法掩護非法　黑幫企業化洗錢手法曝

首宗商業稽核模式查金流　鐵霸兄弟+麥克涉洗錢10億

首宗商業稽核模式查金流　鐵霸兄弟+麥克涉洗錢10億

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

太陽聯盟神秘副盟主曝光　從警10年白轉黑

關鍵字：

暴力討債博弈機房案太陽聯盟台中警方暴力集團

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬可望11月入帳！賴清德籲朝野團結

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

快訊／追討過世空服員請假證明　長榮道歉：同仁對業務不熟悉

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面