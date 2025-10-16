逼人馬桶刷刷牙、喝符水！太陽聯盟設機房還暴力討債　主嫌收押

記者白珈陽／台中報導

刑事局中打去年7月偵破以江姓主嫌為首的博弈機房案，但在一批查扣的手機、電腦等贓證物中，經數位鑑識作業分析，意外發現江還涉及暴力討債，對債務人或不聽話的成員，施以強迫喝符水、用馬桶刷刷牙等虐待方式，甚至持高爾夫球桿毆打，警方偵訊後依恐嚇取財、加重妨害自由等罪移送，檢方複訊後聲押禁見獲准。

▲被害人被強迫用馬桶刷刷牙。（圖／記者白珈陽翻攝）



中打偵六隊指出，江姓男子（36歲）有太陽聯盟背景，專案小組去年7月間破獲江在台中市大進街某社區大樓內的的博弈機房，當場逮獲江等12人，全案依賭博罪送辦後，江被判刑10月確定。

警方後續針對查扣的手機、電腦執行數位鑑識作業過程中，發現有多起暴力凌虐影像，立即展開調查；警方查出，江男等人為索討債務，或懲處內部成員，逼迫被害人抄寫心經三遍後，將灰燼丟入水中要求被害人喝下。

▲江等人逼迫被害人抄寫心經三遍後，將灰燼丟入水中要求被害人喝下。（圖／記者白珈陽翻攝）



不僅如此，江等人還強迫被害人用馬桶刷刷牙，或用球棒、電熔膠條、高爾夫球桿毆打被害人，還恐嚇被害人剁手腳、賣到柬埔寨，甚至脅迫債務人家屬簽下本票、轉讓車輛，金額達30萬元至180萬元。

▲江等人持球棒、電熔膠條、高爾夫球桿毆打被害人。（圖／記者白珈陽翻攝）



中打說，全案經報請嘉義地檢署指揮偵辦，與台中市警局、嘉義市警局及南投縣警局共同偵辦，將涉案的江等7名暴力集團成員拘捕到案，警詢後依組織、妨害自由、恐嚇取財等罪送辦，其中江男經檢方聲押禁見獲准，其餘人5萬元至10萬元交保。