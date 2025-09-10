　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

債務糾紛撂人押走2男！苗栗議長獨子羈押4月　檢方今起訴

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌到茶飲店暴力押人討債，檢方認定李展維為首謀，將16名被告起訴。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌到茶飲店暴力押人討債，檢方認定李展維為首謀，將李等16名被告起訴。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維因債務糾紛，今年5月中旬涉嫌揪眾，前往苗栗市一家茶飲店強押2名男子，檢警第一時間逮捕李等4嫌；李被羈押4個月後，檢方今（10）日發佈新聞，認定李展維為本案首謀，將李等16名被告依妨害自由等罪嫌起訴。

據指出，李展維（31歲）疑似跟人有金錢糾紛，5月12日深夜涉嫌撂人前往苗栗市大同國小附近的一家茶飲店，強押2名被害人欲催討數百萬「債務」。警方網路巡邏發現此案，隔天逮捕李展維等4名嫌疑人，檢方認定被告有串證、滅證事實，聲請羈押李展維獲准。

苗栗地檢署今天下午指出，李姓被告（指李展維）涉犯刑法第150條第2項第2款、第1項後段之在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施致生公眾及交通往來危險、第302條之1第1項第1款之3人以上剝奪他人行動自由等罪嫌，依法提起公訴。檢方指出，潘姓被告等15人，涉犯公共場所聚集3人以上實施致生公眾及交通往來危險、剝奪他人行動自由等罪嫌，依法提起公訴。

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌到茶飲店暴力押人討債，檢方認定李展維為首謀，將16名被告起訴。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌到茶飲店暴力押人討債，檢方認定李展維為首謀，將李等16名被告起訴。（圖／記者楊永盛翻攝）

案發時，李文斌透過臉書發表道歉聲明，強調尊重司法調查，支持法律對兒子的任何處罰，對於外界將此事與他的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，他能理解並接受批評，自責「養子不教父之過」，但禍福自招，兒子已成年，該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任，對家務事影響苗栗形象，他深感抱歉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／6比0橫掃！中華反曲弓女團奪金牌
全台手機將大響！16:00災防警訊測試　用戶不用慌
快訊／謝欣穎承認了！分手王柏傑
外媒搶先開箱iPhone Air！外觀與效能一次看
快訊／iPhone 17最受歡迎顏色出爐！台灣大預購10分鐘
快訊／13縣市大雨特報！雨區擴大　雙北注意雷擊強陣風
快訊／興達電廠大爆炸　外洩點找到了
美軍與UFO爆發空戰！地獄火飛彈遭彈開　國會公布震撼影片
小禎認愛小7歲男友！　前夫李進良發聲
快訊／南韓邊境軍營「大爆炸」　多人受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

花蓮光復民宅火警！大量濃煙火舌竄出　屋主外出逃一刼

興達電廠爆炸！陳其邁重話：沒安全保證不准開機　要台電檢討2事

債務糾紛撂人押走2男！苗栗議長獨子羈押4月　檢方今起訴

快訊／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　墊片受損畫面曝

高雄男酒駕拒測辯「只喝1罐」遭友人吐槽　3違規最重罰20萬

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

最美議員顏翎熹現身嘉義棒球場　攜手警局長籲反詐騙

音樂也有詐！微信「聲樂招生」提供訓練保證演出　婦匯款險被騙

花蓮光復民宅火警！大量濃煙火舌竄出　屋主外出逃一刼

興達電廠爆炸！陳其邁重話：沒安全保證不准開機　要台電檢討2事

債務糾紛撂人押走2男！苗栗議長獨子羈押4月　檢方今起訴

快訊／高雄興達電廠爆炸「外洩點找到了」　墊片受損畫面曝

高雄男酒駕拒測辯「只喝1罐」遭友人吐槽　3違規最重罰20萬

騎車胸口不適！金門男倒派出所門口　送醫撿回一命畫面曝

嘉義「好神系列活動-大士爺祭」登場　啟動交通管制

基隆看守所聯手慈濟辦祈福會　以善念助收容人走向光明

威瑪獵犬「嘴巴冒出小腳」女主人嚇壞　真相曝光感動：在救兔兔

屏東美和科大社工系嘉義班啟航　首次開班即滿招

平均未滿20歲！中華反曲弓女團射日　奪運動部成立後首面世錦賽金牌

財劃法大出包！藍白15縣市長集結反嗆中央 綠：整場空話沒談解方

快訊／高雄岡山區工廠女員工摔落　遭鋼筋壓頭命危送醫

石破茂請辭後首位出馬！茂木敏充宣布「二度挑戰」自民黨總裁

江祖平控龔益霆下藥性侵！　陶晶瑩談風波提質疑「犯錯的人呢」喊話網友

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

社會熱門新聞

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

即／首宗悠遊卡變提款卡！18歲女爽拿69萬

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

母頭七當天　渣夫牽小三「參加白沙屯媽祖進香」共枕眠！正宮悲哭

快訊／上班注意！　國1連環撞塞爆

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多熱門

相關新聞

砍民地竹林涉圖利12萬　鄉長、清潔隊長遭起訴

砍民地竹林涉圖利12萬　鄉長、清潔隊長遭起訴

彰化縣花壇鄉長顧勝敏與前廖姓清潔隊長，因涉嫌違反《貪污治罪條例》等罪嫌，遭彰化地方檢察署提起公訴。檢方調查指出，顧、廖二人明知私有土地不在公告清除範圍內，卻未經申請程序，擅自動用清潔隊資源，砍除私有土地上的竹木，並涉嫌不法圖利12萬114元。全案經偵查終結，依法提起公訴。

控元祖創辦人擅闖住家　電商女王一句話讓父母成共犯

控元祖創辦人擅闖住家　電商女王一句話讓父母成共犯

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

惡煞2度舉槍吼「下車」　一家三口逃派出所求救

即／無法阻擋戒嚴　韓前總理韓悳洙遭起訴！

即／無法阻擋戒嚴　韓前總理韓悳洙遭起訴！

關鍵字：

苗栗議長李文斌李展維暴力討債妨害自由起訴

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

快訊／iPhone 17系列價格出爐

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

一圖看懂iPhone17規格！

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

回收電鍋送拾荒嬤遭訴　市府勸清潔員自首

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面