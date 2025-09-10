債務糾紛撂人押走2男！苗栗議長獨子羈押4月　檢方今起訴

▲苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維，涉嫌到茶飲店暴力押人討債，檢方認定李展維為首謀，將李等16名被告起訴。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣議會議長李文斌獨子李展維因債務糾紛，今年5月中旬涉嫌揪眾，前往苗栗市一家茶飲店強押2名男子，檢警第一時間逮捕李等4嫌；李被羈押4個月後，檢方今（10）日發佈新聞，認定李展維為本案首謀，將李等16名被告依妨害自由等罪嫌起訴。

據指出，李展維（31歲）疑似跟人有金錢糾紛，5月12日深夜涉嫌撂人前往苗栗市大同國小附近的一家茶飲店，強押2名被害人欲催討數百萬「債務」。警方網路巡邏發現此案，隔天逮捕李展維等4名嫌疑人，檢方認定被告有串證、滅證事實，聲請羈押李展維獲准。

苗栗地檢署今天下午指出，李姓被告（指李展維）涉犯刑法第150條第2項第2款、第1項後段之在公共場所聚集3人以上首謀及下手實施致生公眾及交通往來危險、第302條之1第1項第1款之3人以上剝奪他人行動自由等罪嫌，依法提起公訴。檢方指出，潘姓被告等15人，涉犯公共場所聚集3人以上實施致生公眾及交通往來危險、剝奪他人行動自由等罪嫌，依法提起公訴。

案發時，李文斌透過臉書發表道歉聲明，強調尊重司法調查，支持法律對兒子的任何處罰，對於外界將此事與他的議長職務相聯繫，甚至畫上等號，進行政治或道德上的操作，他能理解並接受批評，自責「養子不教父之過」，但禍福自招，兒子已成年，該是獨自面對自己不明智的錯誤，承擔責任，對家務事影響苗栗形象，他深感抱歉。