社會 社會焦點 保障人權

首宗商業稽核模式溯源查金流　天道盟鐵霸兄弟+麥克涉洗錢10億

▲天道盟主鐵霸曾盈富及胞弟太保曾盈助及太陽聯盟副盟主麥克洪瑞宏遭刑事局移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲天道盟主鐵霸曾盈富及胞弟曾盈助、太陽聯盟副盟主洪瑞宏遭刑事局移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

新北地檢署企業犯罪專組指揮刑事局偵二大隊，仿效美國FBI以調查商業白領犯罪的「金流稽核」方式，成功瓦解橫行美東的義大利黑手黨家族艾爾卡彭，刑事局首度運用稅捐機關查核企業財報與金流的方式，成功追查包含天道盟、太陽聯盟透過網路博弈、再透過人頭企業公司洗錢案，揭露黑幫成員仿效美國黑手黨模式，分別設立五間包含電子科技、投資控股及國際貿易公司洗錢，5年內天道盟、太陽聯盟透過此手法洗錢高達新台幣10億元。

檢警一改以往以暴力犯罪蒐證途徑，改以涉黑公司企業金流反向追查，並邀請國稅局專業查稅人員加入專案小組，經調查包含天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、曾盈助兄弟檔，及太陽聯盟副盟主「麥克」洪瑞宏等人，以自設公司方式透過假會計及財報，收納台灣當地的線上博弈網站資金。

▲天道盟主鐵霸曾盈富及胞弟太保曾盈助及太陽聯盟副盟主麥克洪瑞宏遭刑事局移送。（圖／記者張君豪翻攝）

曾嫌等人透過利用人頭公司帳戶和不實財報隱匿獲利，對外蒐集買賣發票、製造虧損等手法，將網路賭場盈利灌入旗下企業帳冊，達到漂白金流效果。調查發現，兄弟檔名下至少兩間公司涉入博弈金流，洪男名下也有兩間公司帳目出現博弈集團進出的異常金流，總計五間公司因涉及洗錢，已遭凍結資金超過2千萬元。

經檢警調查：洪瑞宏名下兩間公司，以不實支出掩飾1年高達2至3億元營收，這些黑幫老大近5年以虛假營業額洗錢金額逼近億元。檢警研判，該犯罪組織除涉足博弈網站獲利，4至5年間累積近10億元收入，更延伸投資至台股、營建工程與電子零件貿易，營造合法經營假象。

▲天道盟主鐵霸曾盈富及胞弟太保曾盈助及太陽聯盟副盟主麥克洪瑞宏遭刑事局移送。（圖／記者張君豪翻攝）

專案調查今年5月報請新北地檢署指揮，實際上早在去年初，警方經濟犯罪偵查科已啟動「掃黑2.0」特定金流清查專案。此次行動由刑事局企業犯罪專組、國稅局及具會計背景的4名檢察官聯手偵辦，成功突破組織層層偽裝。

全案共鎖定26名涉案人，訊後21人被飭回，另查扣涉案企業帳冊，並約談「鐵霸」、「麥克」的兩名正妹女帳房與貼身秘書。檢警強調，這是警政署首次結合稅捐機關查核企業財報辦案，不僅揭開黑幫洗錢新手法，也為跨機關合作偵辦組織犯罪樹立新模式。警訊後19日下午分依涉及洗錢、組織犯罪條例移送天道盟主鐵霸兄弟檔、麥克，後者另因涉及逃漏稅，也遭追究違反稅捐稽徵法等罪。

【超甜奶音❤】萌娃急著拿蛋糕 期待幫阿公慶生

新北地檢署18日清晨指揮刑事局偵二大隊及台北、新北市刑大共同偵辦天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟、舊太陽會多名重要幹部涉及組織犯罪案件，並展開拘提行動，兵分多路將曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏、鐵霸胞弟「太保」曾盈進等20人帶回偵辦。稍早下午3時鐵霸、麥可、太保3人陸續自刑事局移送往新北檢；在移送過程中，現場媒體追問是否涉及洗錢，鐵霸僅小聲回應「沒有」。

