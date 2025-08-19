首宗商業稽核模式溯源查金流　天道盟鐵霸兄弟+麥克涉洗錢10億

▲天道盟主鐵霸曾盈富及胞弟曾盈助、太陽聯盟副盟主洪瑞宏遭刑事局移送。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

新北地檢署企業犯罪專組指揮刑事局偵二大隊，仿效美國FBI以調查商業白領犯罪的「金流稽核」方式，成功瓦解橫行美東的義大利黑手黨家族艾爾卡彭，刑事局首度運用稅捐機關查核企業財報與金流的方式，成功追查包含天道盟、太陽聯盟透過網路博弈、再透過人頭企業公司洗錢案，揭露黑幫成員仿效美國黑手黨模式，分別設立五間包含電子科技、投資控股及國際貿易公司洗錢，5年內天道盟、太陽聯盟透過此手法洗錢高達新台幣10億元。

檢警一改以往以暴力犯罪蒐證途徑，改以涉黑公司企業金流反向追查，並邀請國稅局專業查稅人員加入專案小組，經調查包含天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、曾盈助兄弟檔，及太陽聯盟副盟主「麥克」洪瑞宏等人，以自設公司方式透過假會計及財報，收納台灣當地的線上博弈網站資金。

曾嫌等人透過利用人頭公司帳戶和不實財報隱匿獲利，對外蒐集買賣發票、製造虧損等手法，將網路賭場盈利灌入旗下企業帳冊，達到漂白金流效果。調查發現，兄弟檔名下至少兩間公司涉入博弈金流，洪男名下也有兩間公司帳目出現博弈集團進出的異常金流，總計五間公司因涉及洗錢，已遭凍結資金超過2千萬元。

經檢警調查：洪瑞宏名下兩間公司，以不實支出掩飾1年高達2至3億元營收，這些黑幫老大近5年以虛假營業額洗錢金額逼近億元。檢警研判，該犯罪組織除涉足博弈網站獲利，4至5年間累積近10億元收入，更延伸投資至台股、營建工程與電子零件貿易，營造合法經營假象。

專案調查今年5月報請新北地檢署指揮，實際上早在去年初，警方經濟犯罪偵查科已啟動「掃黑2.0」特定金流清查專案。此次行動由刑事局企業犯罪專組、國稅局及具會計背景的4名檢察官聯手偵辦，成功突破組織層層偽裝。

全案共鎖定26名涉案人，訊後21人被飭回，另查扣涉案企業帳冊，並約談「鐵霸」、「麥克」的兩名正妹女帳房與貼身秘書。檢警強調，這是警政署首次結合稅捐機關查核企業財報辦案，不僅揭開黑幫洗錢新手法，也為跨機關合作偵辦組織犯罪樹立新模式。警訊後19日下午分依涉及洗錢、組織犯罪條例移送天道盟主鐵霸兄弟檔、麥克，後者另因涉及逃漏稅，也遭追究違反稅捐稽徵法等罪。

