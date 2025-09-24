　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

余正煌慘了！聯手軍情局上校「勾結黑幫暴力討債」遭求刑3年半

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲調查官余政煌(左)涉嫌盜查個資並勾結黑幫暴力討債，遭起訴求刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾與新竹市前市長林智堅對簿公堂的調查局調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉共同投資失利，竟利用調查局「法眼系統」盜查個資，與軍情局上校侯俊榮聯手委託竹聯幫明仁會暴力討債，惡性重大，台北地檢署24日將余正煌、侯俊榮提起公訴，並具體求處各3年6月、3年有期徒刑；前中信證副理陳柏銓因違法吸金6427萬元也遭起訴4年。

起訴指出，陳柏銓涉嫌從2018年起，透過擔任軍職的朋友侯俊榮夫妻對外佯稱，投資上市櫃公司發行的可轉換公司債，每檔利率2%到10%且保證回本，侯俊榮的學妹范綾玉曾是國軍莒光園地主播，得知侯俊榮介紹的投資機會後，找男友余正煌及綽號「鴨董」的竹聯幫明仁會南堂成員陳誌全一起加入，以范綾玉的名義投入1106萬元。

但其實這些投資獲利都是陳柏銓以後金補前金營造出的假象，2021年起，陳無力再支付分潤，開始躲避投資人聯繫，余正煌、陳誌全、侯俊榮為了拿回本利，由余正煌找平常辦案合作的嘉義市警局林姓、謝姓警員協助查詢陳柏銓和家人個資，由侯俊榮誌做成人物誌，交給陳誌全用來恐嚇陳柏銓。

2021年8月間，余正煌等人決定正式委託明仁會總會副會長「帥帥」傅承胤協助討債，陳柏銓被帶走痛毆一頓後，只能陸續交付100萬元現金、15萬元匯款，但余正煌並未罷手，繼續利用調查局內部的個資查詢系統(俗稱「法眼」、「天網」)，查詢陳柏銓親友財產狀況，交給傅承胤2度前往討債，再逼出10萬元。

陳柏銓不堪遭軍、調、黑聯手追債，跑到南部躲藏，侯俊榮報案稱遭吸金詐騙，結果被調查局根據LINE對話紀錄，查出余正煌等人的暴力討債惡行，經報請檢察官陳雅詩指揮，發動2波搜索約談，余正煌手機內還被查出與明仁會前任會長「京葵」林立騰有密切私交，卻始終否認犯行，直到日前才遞狀認罪希望獲取緩起訴。

但檢察官痛批余政煌與侯俊榮身為公務人員，勾結黑幫分子遂行討債，其中余正煌善用調查局及警方系統查詢個資私用，踐踏調查人員專業與操守，建請法院依恐嚇取財、個資、洩密等罪判刑3年6月，侯俊榮遭求刑3年。至於涉嫌吸金詐騙結果遭毆打的陳柏銓，則被起訴求刑4年。而協助查詢個資的2名嘉義警員因不知情，獲不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6200 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮急需援手！　捐款管道一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

LUX改造媽媽大挑戰

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

8月示警堰塞湖！陳駿季稱無立即危險　黃國昌：幾條人命在你身上？

馬太鞍溪堰塞湖再溢流！警消急喊：往上跑　避難畫面曝光

屏東消防直奔花蓮光復災區！搶救32民眾脫困　救援畫面曝

6000萬噸泥流如海嘯　花蓮光復鄉史上最大浩劫　堰塞湖溢流奪17命！單親媽找失蹤6歲女

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童　瞬間抱懷中畫面暖哭

「趕快跑！」光復鄉如世界末日　警消廣播第二波來了：你想死嗎

被高舉屋頂！6歲女童屋內喊「我在這裡」獲救　終見媽媽才哭出來

男拿「手榴彈」逼女店員：把東西拿出來！　闖銀樓搶金項鍊

馬太鞍溪溢流災難！9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

快訊／花蓮縣光復鄉25日停班停課

快訊／水淹光復爆中央與地方互相究責　檢方看不下去出手調查

媽媽心碎求助　失蹤6歲女童找到了！被泥沙埋全身

運屍路慢慢！水淹光復罹難者增至17人　僅9具遺體送抵生命園區

BMW宣布「首款量產氫氣車2028問世」！新世代X5同時提供5種動力選項

花蓮堰塞湖更新傷亡人數　災害應變中心：14死32傷46失聯

桃園浪漫必拍景點票選揭曉　80對新人4成選這裡

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

鄉民曝「全光復的垃圾沖來」擋家門口　鄰居崩潰求救：開始發臭

德州ICE辦公室遭狙擊3死1傷　槍手飲彈！子彈刻字內容曝光

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

國際火線／巴人被屠殺，讓《辛德勒的名單》變成笑話！

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

【運屍都難】14遺體僅2具抵生命園區 大量冰櫃待命

社會熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

自強號400旅客拉行李逃難畫面曝　落石阻斷接駁等搶通

即／中央與地方互相究責　檢方出手調查了

「弟弟不要怕！」屏東消防深夜救出男童

新北女開價3千　台中兄弟檔開車衝摩鐵...輪流激戰整夜！結束慘了

即／連運屍都難！14遺體僅2具抵生命園區

成功嶺新兵臉中彈！血肉模糊畫面曝光

花蓮失聯人數一度達152人！　「修正為17人」原因曝光

最新溢流畫面曝！分局長高喊：洪峰要下來了

更多熱門

相關新聞

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

國際金價今年以來第37次創高，台銀黃金存摺終於再次飆出每公克3688元新天價，若在去年此時花不到10萬元搶進36公克黃金存摺，至今價值已增近3.5萬元，投資報酬率高達35.09%。

全球台商齊聚台南黃偉哲晚宴盛情迎賓誠邀投資共創新契機

全球台商齊聚台南黃偉哲晚宴盛情迎賓誠邀投資共創新契機

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

台積電一個人武林！　老手示警：一訊號出現提防短線過熱

賺爛！指數連衝4關刷26307點新高　台股基金首檔淨值站上400元

賺爛！指數連衝4關刷26307點新高　台股基金首檔淨值站上400元

「週週領現分紅」他信了　匯411萬只拿回6萬

「週週領現分紅」他信了　匯411萬只拿回6萬

關鍵字：

余正煌個資投資銀行法洩密吸金暴力討債明仁會竹聯幫侯俊榮范綾玉

讀者迴響

熱門新聞

被泥沙埋全身！6歲女童奇蹟獲救

巨大深夜重訊！產品遭美國海關暫扣會申訴　估影響營收4%至5%

綠黨團群組對話外流　粉專爆王定宇怒嗆「一群叛徒！」退群

「趕快跑！」警消廣播：你想死嗎

衛福部9/25啟動募款　捐款管道一次看

快訊／捷安特製造商巨大產品遭美國海關暫扣　經部發聲證實

誤認男友「2次郎」　激戰一半驚見接棒哥

災民：媽媽把手撥開就往下沉了

綠黨團群組「建議釋殺傷力消息」被外流　王定宇反擊了

獨孫打靶「半個臉不見」　阿嬤含淚曝心願

9人遺體身分確認　家屬悲痛指認

6歲童「我在這」獲救　見媽媽才哭出來

最不尊重別人的三大星座！

花蓮堰塞湖溢流釀17死！　民進黨群組要政院釋出「殺傷力」消息反擊

馬太鞍祖靈早預言堰塞湖災難！求救貼文爆紅

更多

最夯影音

更多
LUX改造媽媽大挑戰

LUX改造媽媽大挑戰
最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

最新溢流畫面曝！泥水滾滾狂掀浪　分局長高喊：洪峰要下來了

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

花蓮光復6歲女童失聯！單親媽公布照片求協尋...住家慘遭淹沒

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

87歲老母困家裡活活淹死！女兒哭紅眼眶悲嘆：幸好遺體沒被沖走

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面