余正煌慘了！聯手軍情局上校「勾結黑幫暴力討債」遭求刑3年半

▲調查官余政煌(左)涉嫌盜查個資並勾結黑幫暴力討債，遭起訴求刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

曾與新竹市前市長林智堅對簿公堂的調查局調查官余正煌，因與總統府侍衛室女友范綾玉共同投資失利，竟利用調查局「法眼系統」盜查個資，與軍情局上校侯俊榮聯手委託竹聯幫明仁會暴力討債，惡性重大，台北地檢署24日將余正煌、侯俊榮提起公訴，並具體求處各3年6月、3年有期徒刑；前中信證副理陳柏銓因違法吸金6427萬元也遭起訴4年。

起訴指出，陳柏銓涉嫌從2018年起，透過擔任軍職的朋友侯俊榮夫妻對外佯稱，投資上市櫃公司發行的可轉換公司債，每檔利率2%到10%且保證回本，侯俊榮的學妹范綾玉曾是國軍莒光園地主播，得知侯俊榮介紹的投資機會後，找男友余正煌及綽號「鴨董」的竹聯幫明仁會南堂成員陳誌全一起加入，以范綾玉的名義投入1106萬元。

但其實這些投資獲利都是陳柏銓以後金補前金營造出的假象，2021年起，陳無力再支付分潤，開始躲避投資人聯繫，余正煌、陳誌全、侯俊榮為了拿回本利，由余正煌找平常辦案合作的嘉義市警局林姓、謝姓警員協助查詢陳柏銓和家人個資，由侯俊榮誌做成人物誌，交給陳誌全用來恐嚇陳柏銓。

2021年8月間，余正煌等人決定正式委託明仁會總會副會長「帥帥」傅承胤協助討債，陳柏銓被帶走痛毆一頓後，只能陸續交付100萬元現金、15萬元匯款，但余正煌並未罷手，繼續利用調查局內部的個資查詢系統(俗稱「法眼」、「天網」)，查詢陳柏銓親友財產狀況，交給傅承胤2度前往討債，再逼出10萬元。

陳柏銓不堪遭軍、調、黑聯手追債，跑到南部躲藏，侯俊榮報案稱遭吸金詐騙，結果被調查局根據LINE對話紀錄，查出余正煌等人的暴力討債惡行，經報請檢察官陳雅詩指揮，發動2波搜索約談，余正煌手機內還被查出與明仁會前任會長「京葵」林立騰有密切私交，卻始終否認犯行，直到日前才遞狀認罪希望獲取緩起訴。

但檢察官痛批余政煌與侯俊榮身為公務人員，勾結黑幫分子遂行討債，其中余正煌善用調查局及警方系統查詢個資私用，踐踏調查人員專業與操守，建請法院依恐嚇取財、個資、洩密等罪判刑3年6月，侯俊榮遭求刑3年。至於涉嫌吸金詐騙結果遭毆打的陳柏銓，則被起訴求刑4年。而協助查詢個資的2名嘉義警員因不知情，獲不起訴處分。