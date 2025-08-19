太陽聯盟神秘副盟主麥可正面曝　「天下第一分局」從警10年白轉黑

▲太陽盟副盟主麥可哥(紅圈)曾是警員，後因被停職轉踏上兄弟路。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

天道盟盟主鐵霸與弟弟太保，18日陸續在家中被拘提，除了兩位重量級大哥之外，還有一名就是曾任警員的麥可哥，麥可哥在1980年代從警專5期畢業後，就分發至北市天下第一分局「中山分局」，初任於民權一派出所，後轉調中山一派出所，也在當時與鐵霸兄弟結識。

據悉，太陽聯盟副盟主洪瑞宏(綽號麥可)，憑藉著處事圓滑、頭腦靈活，擅長處理緊急狀況，所以短時間內在太陽盟裡闖出名號，一路成為太陽聯盟副盟主，但是原本從警校專五期畢業的洪瑞宏，為何會轉型踏上兄弟路，也在當時引發不少人熱議。

知情人士透露，洪瑞宏在1980年代從警專畢業後，就分發至北市中山分局，初任就是民權一派出所，當時民權一派出所負責管理吉林段，當時正值中山區熱鬧繁華，也讓許多兄弟闖蕩中山區，洪也因此認識了鐵霸、太保兩名兄弟檔。

洪在民一所任職約7年多，後來調任更為繁重的中山一派出所，但是因為在一家舞場聽歌，因細故被停職，導致心灰意冷的洪，結束10年的警職生涯，離職後在內湖成立辦公室，買賣DRAM晶圓片，收購大廠晶圓片「餘料」轉售給其他科技業者。

後來，洪一方面從事晶圓生意，另外也決定跟著當時結識的兄弟「鐵霸」一起闖天下，加入太陽會，並成為鐵霸得力助手，協助拓展太陽會版圖，但是為人平實鮮少出席公眾場合，也不太願意露臉，當時在2020年因為妻子被打，為了護妻才挺身而出，且躍上新聞版面。

洪原本在太陽會，後來因為獲得已故太陽集團總裁吳桐潭賞識，在將太陽會改制成太陽聯盟後，也讓洪過去幫忙盟主「俊傑」，並且成為副盟主兼軍師，也讓麥可、俊傑成為形影不離的好兄弟，經常與其他大老，一起出席餐會場合。