川普警告：若阿根廷與中國軍方合作　我會非常不開心

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普明確告訴阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），中國若在阿根廷境內從事任何軍事活動，「我會非常不高興」。兩人14日在白宮會晤之際，美方已承諾提供大規模經濟援助，盼在本月底的中期選舉前，協助米雷伊鞏固其自由意志主義政策。

川普在會中對米雷伊表示，「你們可以和中國進行一些貿易，但絕對不該超出這個範圍。」他進一步強調，「尤其不該有任何與中國軍方有關的行為。如果那真的正在發生，我會非常不高興。」

此次會談同時也是川普強調，若米雷伊未能在10月26日的全國性選舉中表現良好，阿根廷將無法獲得美方提供的200億美元（約新台幣6139億元）貨幣交換援助。該項援助上周已由美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布敲定。

在兩位領袖發表完開場致詞後，米雷伊未再發言，由川普獨自回答記者提問。貝森特則補充說，美方的金融援助並不要求阿根廷政府終止與中國央行的180億美元（約新台幣5512億元）協議。

貝森特進一步說明，「我指的是港口、軍事基地，以及阿根廷境內所建立的觀測設施。」這番話意有所指，幾乎明確指出中國於阿根廷南部巴塔哥尼亞地區設置的太空觀測站；外界先前便傳出，米雷伊有意將中國勢力「趕出阿根廷」。

中國駐阿根廷大使館上周末回應此番指控，批評貝森特對拉丁美洲進行「霸凌」，並抨擊美方持續鼓吹「冷戰時期的思維」。

值得注意的是，米雷伊在兩年前總統選戰期間，曾多次表態反對與共產政權的中國建立合作關係，但當選後逐漸放軟立場。事實上，早在2012年，阿根廷當時的左派政府便同意讓中國在內烏肯省（Neuquen）興建佔地494英畝的太空站，租期長達50年。米雷伊的前任總統費南德茲（Alberto Fernandez）任內，也曾續簽與中國的太空合作協議。