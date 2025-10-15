　
地方 地方焦點

在地照顧最溫暖！　樂活七股龍山、義合日照雙雙奪「優等」肯定

▲七股區長李佳隆率地方代表前往樂活龍山與義合日照中心祝賀，肯定團隊榮獲「優等」評鑑成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲七股區長李佳隆率地方代表前往樂活龍山與義合日照中心祝賀，肯定團隊榮獲「優等」評鑑成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市七股地區長照服務再傳佳績！財團法人台南市私立樂活社會福利慈善事業基金會旗下「樂活七股龍山日照中心」與「樂活七股義合日照中心」開辦兩年來深耕偏鄉，今年度長期照顧服務評鑑雙雙榮獲「優等」肯定，展現專業照顧與地方連結的亮眼成果。

七股區長李佳隆、龍山里里長王文財及義合里里長黃文乾15日一同前往兩家中心祝賀，向長輩與樂活團隊表達肯定與感謝。李佳隆區長逐一向中心長輩獻上平安健康祝福，並邀請團隊一同於中心大門口張貼紅榜單，祝賀龍山與義合兩中心榮獲評鑑優等，現場氣氛溫馨熱鬧。

▲七股區長李佳隆率地方代表前往樂活龍山與義合日照中心祝賀，肯定團隊榮獲「優等」評鑑成果。（記者林東良翻攝，下同）

樂活龍山日照中心設立於龍山里漁民活動中心二樓，以「海洋風」主題打造舒適多元空間，結合健康促進課程與延緩失能活動，讓長輩每日參與豐富互動。因位於海線社區，長輩多從事剖蚵與養殖相關產業，中心因此被譽為「海線最接地氣的長照機構」。

樂活義合日照中心則設立於社區公共空間，經樂活基金會活化再利用後，轉型為照顧據點，提供日間照顧與家庭支持服務。義合里長黃文乾表示，樂活長照網絡進駐偏鄉，對失能、失智與弱勢長輩是一大福音，感謝團隊長期投入與用心經營。

▲七股區長李佳隆率地方代表前往樂活龍山與義合日照中心祝賀，肯定團隊榮獲「優等」評鑑成果。（記者林東良翻攝，下同）
樂活基金會秉持「在地照顧、溫暖共好」理念，積極串連醫療、社區與家庭力量，打造貼近民眾生活的照顧模式，提供個別化、彈性且專業的服務設計，協助長輩在地安老、尊嚴生活。此次兩家中心榮獲優等評鑑，不僅是對專業團隊的肯定，也象徵七股地區長照服務能量的持續進步與希望。

