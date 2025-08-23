　
地方焦點

賴清德赴七股視察災後復原　肯定台南市府團隊災後復原努力

▲總統賴清德23日前往台南七股視察災後復原，市長黃偉哲陪同報告復原進度。（記者林東良翻攝，下同）

▲總統賴清德23日前往台南七股視察災後復原，市長黃偉哲陪同報告復原進度。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創嘉南平原，台南市七股區亦傳出嚴重災情，總統賴清德23日由市長黃偉哲陪同前往七股視察災後復原工作，實地了解石綿瓦清除進度與通訊設施修復情況，他對台南市府團隊在救災、復原上展現的成效表示肯定，並強調政府必須把這次經驗轉化為制度，建立長效機制，避免相同問題再度發生。

▲總統賴清德23日前往台南七股視察災後復原，市長黃偉哲陪同報告復原進度。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，市府除配閤中央補助外，也加碼提供房屋受損補助，目前核撥率已達80.8%，剩餘案件將加速辦理，讓災民及早領取。針對房屋修繕，政府協調弱勢戶由公所或慈善團體、營造業者認養修復，大部分屋頂修繕預計9月初完成。

賴清德總統表示，丹娜絲颱風是百年一遇的颱風，不僅造成嚴重損害，更揭露石綿瓦清運與通訊復原等民生問題，未來政府要藉由這次風災的經驗養分，完善相關應變與防護機制，以更有韌性的方式面對氣候變遷帶來的挑戰。

▲總統賴清德23日前往台南七股視察災後復原，市長黃偉哲陪同報告復原進度。（記者林東良翻攝，下同）

環境部報告指出，本次風災產生約15600公噸石綿瓦廢棄物，為年平均6倍，已覈定5.05億元補助並調度全國清運能量支援，目前台南清運率達62%，後續將搭配補助與預約收運方式加速推進。國家通訊傳播委員會則說明，颱風造成全台1110座基地台受損，台南尚有417站待修復，將於10月底前完成，並已在七股、北門、白河等地增設行動基地台補強信號。

此次視察，行政院政務委員陳金德、環境部長彭啟明、通傳會代理主委陳崇樹，以及多位立委、市議員也到場，展現中央、地方及民代共同關切災後復原的決心。

水患後暖心助力台南愛心慈善會捐助菁寮里25戶弱勢家庭

水患後暖心助力台南愛心慈善會捐助菁寮里25戶弱勢家庭

台南市後壁區菁寮里7月間因連日豪雨成災，許多居民家園受淹，生活至今仍未完全恢復。社團法人台南市台南愛心慈善會秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，23日親赴菁寮里，針對25戶低收入戶及邊緣戶家庭，發放急難救助金與生活物資，盼以實際行動協助弱勢渡過難關。

賴清德投完公投票視察災後復原　台南屋損慰助金已核發6億

賴清德投完公投票視察災後復原　台南屋損慰助金已核發6億

7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

7度視察台南災後復原　賴清德送工班水、爬鋁梯上屋頂致意

狠母留剛出生女嬰在套房…房東報案救命　社會局介入

狠母留剛出生女嬰在套房…房東報案救命　社會局介入

台南工人頭部遭機台夾住「臉部黑青」送醫搶命

台南工人頭部遭機台夾住「臉部黑青」送醫搶命

