為何街友喜歡聚在車站？　網點出1特點：而且沒人趕

▲▼台北車站 街友 遊民 社會問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲街友為何喜歡聚集在車站？（資料照／記者屠惠剛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人經過車站時都會注意到，附近常有街友，就有網友不解，車站人多、警察也多，為什麼會有這麼多街友聚集在車站？貼文曝光後，引起討論，不少網友則認為，可能是因為車站有冷氣，環境相對舒服。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼街友都喜歡聚在車站」為標題發文，提到他能理解有些人無家可歸，但他就是好奇，為什麼各大車站，幾乎成了街友的聚集地，明明車站的人潮多、警察多，且也沒有人發食物，為何卻有這麼多街友喜歡聚在車站呢？

貼文曝光後，不少網友都提到「冷氣」，「有冷氣、有超商、有人流」、「有人掃地，乾淨，有廁所、有冷氣、有飲水（機）」、「廁所、冷氣，可能有好心人會給錢」、「有廁所、冷氣」、「免費冷氣，又沒人趕」、「有一堆人潮又可以遮風避雨，有免費的廁所跟飲用水，有冷氣吹，傻子才不選這邊好嗎」。

此外，台北市社會局先前指出，目前台北市有403名街友列管，當中聚集在台北車站者最多，達220人，流動性高的街友管理仍是一大挑戰。

根據鄭啟仁研究論文〈遊民聚集台北車站原因及其因應策略之研究〉，摘要部分指出，街友會聚集在車站，有一部分原因是公益團體常進駐，符合街友生活所需；再來是車站屬於公共空間，任何人都能在開放期間自由使用，生活功能齊全，因此會選擇在車站聚集。

