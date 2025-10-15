獨／北車性侵狼身分曝！涉竊判囚6月遭通緝　逍遙狂歡鐵警當機

▲台北車站發生離譜性侵案，竊盜通緝犯大庭廣眾性侵酒醉外籍女子。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

台北火車站驚傳公然性侵案，因竊盜案遭通緝的男子邱勝明，在國慶連假前的10月9日下午，和一群街友在車站大廳飲酒作樂，期間1名外籍女子喝醉了，邱男竟起色心，不顧人潮來往，把外籍女拉到牆邊性侵得逞，鐵路警察獲報後，將邱男以妨害性自主、公然猥褻等罪嫌逮捕，檢察官訊後命邱男解送桃園地檢署執行通緝歸案。

44歲的邱勝明本來就有竊盜前科，2024年間在桃園市把駕駛忘了拔走鑰匙的小貨車開走，行駛到新北市後，又偷走1輛停放在路邊的微型電動二輪車，並把電動車放進貨車後斗內，案經失主報案，邱勝明2個竊盜罪都被判刑確定，應合併執行徒刑6個月、得易科罰金。

沒有錢的邱勝明拒不到案，被桃園地檢署發布通緝，卻仍悠哉晃到台北車站，負責車站治安的鐵路警察完全沒有察覺到通緝犯就在轄區內，10月9日下午，邱男與其他街友飲酒作樂，1名年長的外籍女性也在其中，後來外籍女不勝酒力醉倒在大廳，邱男見狀，上前將外籍女拖到牆邊。

邱勝明這名通緝犯在北車逍遙自在，鐵路警察卻如「當機」毫無作為，案發時，邱男一開始靠著牆角坐著，把外籍女雙腿拉到自己腰胯間，後來因為四周來往遊客注視，把原本睡死躺臥的外籍女上半身抬向自己，掩飾性侵性侵犯行，不過仍被民眾和大廳監視器拍下，眾多目擊民眾報警後，邱男被鐵路警察以現行犯身分逮捕後坦承犯行，外籍女則在醒後送醫驗傷提告，後續將由婦幼專責檢察官進行調查。