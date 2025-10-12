　
上班族工作超多「最討厭聽到1詞」　一票有感：明顯是壓榨人

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲「能者多勞」是好詞嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果因為手上工作特別多而感到內心不平衡，會不會安慰自己「能者多勞」呢？近日則有網友發文表示，每當他的工作量加重，其他人又說「能者多勞」，他就覺得更加煩燥！貼文曝光後，引起討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「其實很討厭聽到能者多勞這句話」為標題發文，提到他在工作上會想追求成就感，如果獲得主管肯定，也會覺得開心。

不過即便如此，原PO也說，當他的工作量變多時，還是會覺得很煩燥，尤其是別人請他做事情後，又加了一句「能者多勞」，他就會不禁思考，到底是因為他的能力受到認可，還是單純是別人不想做，才把事情丟給他？隨著入職場的時間越久，他越覺得「能者多勞」不是好詞。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不用懷疑，就是因為其他人叫不動」、「其他人叫不動+怕他們離職，所以柿子挑軟的吃」、「躺者就好，不用太認真」、「要學會推工作」、「能者就是比較好用的社畜」、「職場上真的要學會拒絕」、「能者過勞，叫軟的去做」、「不是能者多勞，而是只有你叫得動」、「這句話明顯是壓榨人的言語，不然就加薪啊」。也有網友有同感，「這句話真的很爛，如果是自己講就算了，但常常是那種什麼都不做也不學的講」、「我也很討厭這句話」、「真的討厭」。

10/11 全台詐欺最新數據

